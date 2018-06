Pedro Sánchez pretende nombrar mañana por decretazo al nuevo presidente del RTVE

Tras un segundo Consejo de Ministros cargado de golpes de efectos, el presidente del Gobierno pretende mantener el marketing este viernes en Moncloa.

Según las fuentes consultadas por Libertad Digital, Pedro Sánchez pretende aprobar por decreto ley el nombramiento del nuevo presidente del Consejo de Radio Televisión Española, que sustituirá a José Antonio Sánchez, cuyo mandato expira este viernes.

Desde Moncloa guardan con celo la mediática decisión. Ni confirman ni desmienten aunque dan alguna pista: "no está cerrado todavía pero se está hablando". Por contra, las fuentes socialistas consultadas aseguran que la negociación con los grupos es intensa desde este miércoles por la noche y ha continuado en la mañana de este jueves cuando la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, quien se ha reunido con algún grupos parlamentario, entre ellos, Ciudadanos.

Ciudadanos dice que es un "escándalo"

Sin embargo, el partido naranja rechazará ese decreto, como anunciaba este jueves su secretario general, José Manuel Villegas, quien no dudaba en tildar de "escándalo" la pretensión del jefe del Ejecutivo. "Sánchez quiere hacerse un Rajoy" concluía la mano derecha de Albert Rivera, quien acusa al actual inquilino de La Moncloa de perpetuar las prácticas del bipartidismo intentando controlar los medios públicos. El rechazo a la iniciativa se lo comunicaba el número dos del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, a la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, con quien se reunía este mismo viernes.

Ya el lunes, precisamente durante su entrevista en TVE, Pedro Sánchez anunciaba su intención de aprobar un decreto si el Congreso no tomaba una decisión definitiva sobre el Ente Público. Al día siguiente, el martes, la Mesa de la cámara baja aprobaba, con acuerdo de PP y Ciudadanos y la oposición de la izquierda, la constitución de un comité de 13 expertos, 6 nombrados por los populares, 3 por el PSOE 2 por Podemos, 1 por Ciudadanos y otro más por los grupos minoritarios.

Ese reparto permitiría a PP y Ciudadanos ejercer mayoría de bloqueo, aunque también se podrían formar otras si el resto de grupos se oponen al mayoritario. Villegas lamentaba el giro dado desde Moncloa después de las negociaciones de toda la legislatura para consensuar un nuevo modelo: "Hemos conseguido que el nombramiento de los directivos de RTVE y de su presidente se pueda hacer de forma más objetiva".

Con Podemos no se reunían los socialistas este jueves y desde el partido morado no se mostraban muy conformes con que sea un Real Decreto Ley la fórmula elegida. "No les puedo asegurar ni mucho menos que lo vayamos a apoyar", aseguraba el propio Pablo Iglesias. "Esperamos que haya buena voluntad por parte del Gobierno para terminar con que la televisión pública fuera un aparato de propaganda del PP", afirmaba el líder de Podemos.