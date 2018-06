"Que corra el Borbón": los CDR y la ANC se movilizan contra el Rey

Los Comités de Defensa de la República (CDR) y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) han convocado a sus miembros para "recibir" al Rey en Tarragona con ocasión de la ceremonia inaugural de los Juegos del Mediterráneo, que se celebrará este viernes por la tarde. Azuzados por los dirigentes separatistas, que culpan al monarca de la fractura social catalana, los CDR impulsan una campaña con el lema "Que corra el Borbón" para mostrar que, como ha declarado Puigdemont, el Rey no es bienvenido.

En su convocatoria, los comités animan a los participantes a llevar cacerolas y ropa de recambio. La ANC, por su parte, pide a sus socios que luzcan prendas amarillas y asegura que intentarán acercarse lo máximo posible al estadio para mostrar su rechazo a la vista de Felipe VI.

El presidente de la Generalidad, Quim Torra, todavía no ha aclarado si asistirá a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo. Ya es seguro que no habrá encuentro con el Rey, pero no se descarta que Torra intente forzar un aparte, como hizo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la cena de gala del pasado salón de la telefonía.

En cualquier caso, tanto Torra como Puigdemont o Elsa Artadi han caldeado el ambiente y animado a sus bases a protestar. Afirman que el monarca es el responsable de la supuesta brutalidad policial del 1 de octubre pasado, censuran el discurso pronunciado el 3 de aquel mes y le acusan de haber tomado partido "contra el pueblo de Cataluña". Todo ello acompañado por apelaciones al diálogo siempre que el jefe del Estado "reflexione", "rectifique" y "pida perdón".