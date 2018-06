Marhuenda no levanta cabeza tras la 'muerte' de Rajoy

El Mundo se ha ido ha hacer periodismo de riesgo con una mafia del Estrecho. "Id hacia aguas españolas y yo aviso a Salvamento Marítimo". "Los inmigrantes pagan a cambio de una plaza en una barca de juguete, un remo, un chaleco y el soborno a la Policía. La mafia les lleva a la playa y da la alerta cuando dejan la costa marroquí". Llegará el día en el que ni se molesten en avisar a Salvamento Marítimo. Francisco Rosell llega a una sabia conclusión en su editorial tras la experiencia de sus reporteros. "Desarticular las mafias es clave para luchar contra la inmigración ilegal". Fácil. Anson habla de las primeras primarias que tienen desmelenado al PP. Tras pasarse el finde charlando con militantes peperos –qué dura es la vida del columnista– cree que la solución es Casado. Al menos, para los militantes a los que ha consultado, que me huelo que no son de Soraya ni de Cospedal. "Coinciden en señalar a Pablo Casado como la solución para evitar la fractura del partido y salvar la unidad y la estabilidad del centro derecha español. Estrategia clara, por cierto, si se quiere combatir al Frente Popular" que preparan Pedro y Pablo. "Casado se alza sin aspavientos como la gran solución para el PP". Si es que tiene solución, claro. Lleva El Mundo una entrevista a Gloria Poyatos, presidenta de la Asociación de Mujeres juezas de España. "Al auto de la Manada pone a los culpables en posición de víctimas". Santiago González carga contra Celaá, la estrella de los viernes. "Toda la rueda de prensa de la portavoz fue un recital de posverdad". Tras recordar que la doctrina Parot liberó a violadores a puñados sin que nadie dijera esta boca es mía, señala Santiago que ahora "la calle se encabrona en plan muy calcetero contra el pelotón spengleriano de los jueces a los que la ministra de Justicia cree necesario reeducar y a los que la ministra portavoz se empeña en explicar la problemática sentimentalmente hablando: 'Ella dijo no'".

El País entrevista al juez progre de la Gürtel, José Ricardo de Prada. "Mientras juzgaba Gürtel sufrí más ataques que en toda mi carrera", ay pobre, uy qué pena. Que le pregunte sobre ataques al juez discrepante de la Manada. Juan Luis Cebrián vuelve a su obsesión con la reforma de la Constitución. "Si no se aborda la reforma constitucional no habrá solución a los problemas de convivencia". Eso sí, reconoce que eso es imposible con el gobierno provisional de Sánchez. "Aunque los cambios estructurales tendrán que esperar a la nueva legislatura, hay otros, como el de la ley electoral, que sí puede emprender este gobierno" para que las listas dejan de ser cerradas y bloqueadas. Ya, claro, ¿y qué se hace con los amiguetes? Curioso es cómo ha cambiado Cebrián en pocas semanas su percepción del gobierno Sánchez. "España ha vuelto a respirar", "existe una oportunidad de futuro". Quién te ha visto y quién te ve. Hace tres semanas pidiendo la dimisión de Rajoy para que no prosperara la moción de censura y ahora un entregado pedrista.

ABC dice que "la respuesta a la crisis migratoria fractura Europa". Suele pasar cada equis tiempo. Gabriel Albiac sigue dándole vueltas a por qué Rajoy no dimitió, aunque ahora parece la prehistoria de la actualidad. "De todas las respuestas posibles, la de Rajoy fue la más errada". Fue la más egoísta. "Al PP se le avecinan días de guerra civil despiadada. No hay organización política que sobreviva indemne a eso". Bueno, Gabriel, no dramaticemos. Mira al PSOE, entre pedristas y susanistas llegaron a las manos y ahí lo tienes, en la Moncloa. "Ahora es el tiempo de esa guerra para el PP. Guerra entre los aparatchiki del partido (Cospedal ) y los aparatchiki del Estado (Sáenz de Santamaría). Mate quien mate a quien, el partido necesitará años para recomponerse. Si es que lo logra". Ese era un duelo que llevaba pendiente muchos años. Que gane la mejor.

La Razón está desolada, no levanta cabeza. "Tensión en el PP por si hay una segunda vuelta fractricida". Marhuenda sigue empeñado en que "el partido prefiere una lista de integración". ¿Pero cómo vas a integrar a Soraya y Cospedal, alma de Dios? Esto es a vida o muerte, no a primera sangre. La Razón sigue llorando desconsolada la muerte de Rajoy. "La previsión es que el congreso de julio sea también un homenaje a Mariano Rajoy", qué pesados. "El expresidente sigue siendo muy apreciado por las bases del partido, que empatizan con él por cómo ha salido del gobierno y por la generosidad que ha demostrado". ¿Generosidad? Generosidad si hubiera dimitido. "Los mensajes que ponen en cuestión el legado de Rajoy no son entendidos internamente (…) El PP está con Rajoy". Marhuenda debería haber hecho lo que los servidores de los faraones, enterrarse con él. Hijo, Mariano, ¿no necesitas un secretario que te lleve la cartera al curro en Santa Pola? "El riesgo de fractura es serio". Déjales que disfruten, hombre, para una vez que les dejan elegir a su líder.

La Vanguardia huele la pasta. "La financiación es la prioridad para un pacto sobre Cataluña", es la "fórmula preferida para resolver el conflicto". La preferida para Godó, claro, porque nada va a resolver el estropicio que ha montado este periódico, entro otros.