Torra anuncia otro 1-O para rematar la república catalana

Quim Torra, presidente de la Generalidad catalana, es partidario de otro golpe de Estado, un nuevo referéndum ilegal para derribar al Estado definitivamente. El nuevo dirigente separatista sugiere que hay que aprovechar la próxima "ventana de oportunidad", el momento adecuado para derribar al Estado y hacer efectiva la república proclamada el pasado mes de octubre.

Torra se resiste a hacer autocrítica, insiste en el discurso sobre la validez del referéndum ilegal del 1-O y apela a preparar otra emboscada contra el Estado: "Tenemos que crear otro 1 de octubre en el sentido de llegar al objetivo que algunos tenemos, que es llegar a la independencia y hacer efectiva la república", ha manifestado el sustituto de Puigdemont.

No hay prisas. Fijar plazos fue un error, teoriza Torra. Primero hay que hacer autocrítica, asegura el nuevo presidente autonómico. Tales reflexiones han sido depuestas por Torra en la presentación de su libro El quadern suís, una recolección de papeles de Torra durante su estancia de año y medio en Suiza aliñada con comentarios actualizados sobre la política catalana.

Torra está en entredicho por haber desobedecido a Puigdemont al acudir a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo. Necesita reafirmar su fe en la causa separatista y hacerse un nombre. De ahí la aparición de un libro "político" de última hora. El dietario suizo de Torra fue escrito, en teoría, hace más de diez años, entre el 2006 y el siete, en el algo más de un año que residió en la confederación helvética a las órdenes de una compañía de seguros que prescindió de sus servicios tras una fusión.

La Suiza del Mediterráneo

Su tesis es que la próxima vez hay que evitar los fallos de octubre, que no detalla. Asegura que el separatismo hizo "cosas muy buenas", alude de nuevo al referéndum ilegal del 1-O, pero constata que la república proclamada por su padrino Puigdemont no existe. Su propósito es crear las condiciones y sentar las bases para otro 1-O, un referéndum de autodeterminación definitivo. En la presentación de su libro, aprovechándose del cargo, ha prometido que la Cataluña republicana será como Suiza y ha asegurado además que no hay ser vivo más afortunado en el mundo que las vacas lecheras del país alpino.