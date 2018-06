El Congreso ha admitido a trámite este martes una proposición de ley de Unidos Podemos para equiparar los permisos de paternidad con los de maternidad. La iniciativa de los morados, que ha sido apoyada por todos los grupos, pide que ambos progenitores puedan tener las 16 semanas de baja "con derecho a una prestación del 100% de la base reguladora durante toda su duración".

Eso sí, estas semanas serían intransferibles, sin posibilidad de cederlas o compartirlas. La propuesta no es inmediata ya que se implementaría de forma progresiva y no sería hasta 2024 cuando los padres conseguirían esos cuatro meses de baja.

La propuesta

En los presupuestos para este año, el permiso paternal se ha ampliado a cinco semanas. Podemos va más allá. Además del "permiso parental inicial de dos semanas de disfrute obligatorio", los de Pablo Iglesias piden un "permiso parental para la crianza que será de catorce semanas", de las cuales cuatro serán de disfrute obligatorio y a tiempo completo y diez "de disfrute voluntario".

La proposición precisa también que estas semanas "podrán disfrutarse en bloque" o "previo acuerdo con la empresa" en varias tandas, pero "siempre antes de que transcurran 12 meses a partir del nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento"y con derecho a una prestación "del 100% de la base reguladora durante toda su duración".

Iglesias, un futuro padre en la tribuna

El propio Pablo Iglesias ha subido a la tribuna para defender su propuesta y, para ello, ha utilizado su situación personal. El líder de Podemos, que en septiembre será padre de mellizos, ha comenzado su intervención destacando que "esto me toca muy de cerca. Lo quiero dejar bien claro: a mí no me toca ayudar a mi compañera a criar a nuestros hijos", decía en referencia a Irene Montero.

"Me toca compartir las tareas al 50% y quiero que haya una ley que me obligue a hacerlo porque mi pareja, como todas las mujeres en este país, tienen derecho a no ser discriminadas laboralmente, y mis hijos, como todos los niños y niñas, tienen derecho a crecer estructura familiar que no sea sexista", ha continuado el líder de Podemos.

Iglesias ha explicado que los permisos tienen que ser intransferibles porque sino "siempre son las mujeres las que se encargan en exclusiva de las labores de cuidados y porque los derechos, por definición, no son transferibles".

Y terminaba recordando su infancia: "A mí me criaron tres mujeres y me hicieron muy feliz, pero creo que les debo algo porque para criarme tuvieron que hacer muchas renuncias. Les debo hacer por mis hijos exactamente lo que mismo que hicieron por mí".