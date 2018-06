Pablo Iglesias visita en la cárcel a los golpistas Jordi Cuixart y Jordi Sànchez

Pablo Iglesias ya ha visitado a dos de los golpistas presos. El líder de Podemos ha estado este martes por la mañana en la cárcel de Soto del Real donde ha conversado con el exlíder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart,y también ha podido charlar unos minutos con Jordi Sànchez, el que fuera cabecilla de ANC.

Tras su visita, Iglesias ha concedido una entrevista en la Sexta en la que ha asegurado que el Gobierno "ha hecho gestiones" para que los miembros de Podemos fueran recibidos como "autoridades" en la prisión madrileña. "Le tengo que dar las gracias a Pedro Sánchez por las gestiones que ha hecho el Gobierno con Instituciones Penitenciarias para facilitar este encuentro", ha afirmado el líder de Podemos que ha explicado que "hemos sido recibidos como autoridades, por lo tanto, no hemos hablado a través del cristal y hemos podido estar en una sala con Jordi Cuixart y eso se lo debemos a las gestiones que ha hecho el Gobierno español. En todos estos movimientos estoy informando a Pedro Sánchez para que estemos coordinados, que es lo que toca".

Cuixart y Sánchez

Durante esta visita, Iglesias ha dicho que ha visto "fuertes" a los golpistas. "A mí juicio, no deberían estar en la cárcel, deberían estar en libertad", ha añadido a su salida de la cárcel. "Hay que terminar con la excepcionalidad, con las cárceles y con la judicialización de la política".

Iglesias ha estado acompañado por Jaume Asens, teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona.

Sortint de Soto del Real. He acompanyat @Pablo_Iglesias_ en visita a @jcuixart. Convençut q el crit de #LlibertatPresosPolítics tb ressona en l'Espanya Republicana. Us volem lliures! pic.twitter.com/8GWcGgKmtI — Jaume Asens #EnComú (@Jaumeasens) 26 de junio de 2018

Cabe recordar que Cuixart y Sánchez fueron los que lideraron y agitaron las principales protestas separatistas y el asedio a la Guardia Civil en la Consejería de Economía.

Comunicación fluida con Sánchez

El líder de Podemos ha explicado que también le trasladó "al detalle" a Pedro Sánchez el contenido de la conversación que mantuvo este lunes en Barcelona con el presidente de la Generalidad, Quim Torra y "también de la que tuve con algunos dirigentes de ERC".

Una conversación en la que Iglesias dice que constató que "la vía unilateral no sigue en la agenda catalana"."Me consta que la vía unilateral no sigue en la agenda catalana. Y esto no es opinión, es información", ha afirmado en RAC1. "Puedo constatar y esto no es opinión, es información, que las vías unilaterales no forman parte de la hoja de ruta del Gobierno de la Generalidad. Apuestan por el diálogo", ha insistido después en La Sexta.