Chanzas y recochineo con el tongo del PP y sus "nanoprimarias"

El Mundo abre a toda página con el tongo en el PP. "Los inscritos apenas superan a los candidatos municipales". ¿Este partido no sabe actuar sin hacer trampas? Pues no están los tiempos para tonterías, ellos verán. Federico Jiménez Losantos cuenta que ya sabía que el PP mentía como un bellaco sobre los afiliados. "El PP oficial tiene 869.000 afiliados. El PP real tiene 66.384 afiliados", una tomadura de pelo. "Lo ocurrido puede resultar deprimente, pero no sorprendente" porque ya se lo contó el rival de Cifuentes, Luis de Asúa, en una entrevista. "Me dejó atónito: el censo del PP era mentira". "El censo se falseaba para tener más compromisarios reales en los congresos supuestamente electorales del PP". ¡Qué partido! Lo raro es que tenga militantes. Anson también está abochornado. "Las primarias del PP han florecido en el juego sucio de las navajas cachicuernas y algunos floretes florentinos. ¡Qué espectáculo! Las bases de 800.000 afiliados se han derrumbado espectacularmente. El PP vivía en una realidad virtual". Muy considerado Anson. Lo que hacía era engañar a todo quisqui. Lucía Méndez se cachondea. "Con razón decían los dirigentes del PP que las primarias las carga el diablo. El diablo y los números". "Resulta que los 800.000 afiliados eran un trampantojo para engañar a la vista, una ilusión para asombrar al publico, un truco de magia". Un embuste como una casa, diría yo.

El País pasa del PP, tan ocupado como está en vender las excelencias del gobierno de Sánchez. "El Congreso aprueba regular la eutanasia con el rechazo del PP". "Consenso para estudiar la equiparación de los permisos de padres y madres". "El Gobierno prepara ya acercamientos individuales de presos de ETA", ojo al "individuales". Y como ya no le cabían en portada más adulaciones al gobierno de la puerta falsa, deja para el editorial los alquileres. "El gobierno quiere abaratar el mercado ampliando por ley los plazos de contratación, reduciendo las fianzas y aumentando las desgravaciones fiscales a propietarios e inquilinos. La iniciativa debe apoyarse. La opción es mejor que nada". El otro editorial es sobre el primer juicio por los bebés robados. Menos mal que no cae en el ridículo de felicitar a Pedro Sánchez también por esto.

ABC dice que "solo el 66.384 militantes se inscriben para elegir al próximo líder del PP". Con ese titular tan falsete que oculta las trampas se abstiene de hacer comentarios editoriales, dirigidos a hacer la oposición al Gobierno que le falta en el Parlamento. "La moción de censura ha destruido por completo el bloque constitucional de partidos que se conjuró para poner fin al golpe de Estado". Sí, ahora está Pablo con sus amigos racistas dirigiendo el cotarro ante la ausencia de Ciudadanos, desaparecido en combate. El otro editorial va por la eutanasia. "Opción por la muerte". Mientras no sea obligatorio no veo dónde está el problema. Ignacio Camacho se atreve a opinar sobre el PP. "Nanoprimarias", dice. "Creo que hay tiempo de encarrilar el desastre" de las primarias del PP. "Solo que hay que creer en ellas, tomárselas en serio y no planteárselas como un incordio cargante ni como un trámite molesto. Todavía tienen los populares tiempo, aunque no mucho, de evitar el esperpento". Me temo, Ignacio, que el PP no está preparado para la democracia, demasiado tiempo viviendo bajo la bota de Rajoy.

La Razón dice que "los presos disfrutarán de beneficios sin repudiar a ETA". Vamos, como Bolinaga. El editorial llama la atención sobre el vicepresidente en la sombra, Pablo Iglesias. "Sánchez debe explicar sus acuerdos con Podemos y el papel de su líder en las negociaciones con Torra, que, además, lo ha elegido como interlocutor en el Gobierno sobre Cataluña". Parece que tenemos un Gobierno de coalición PSOE-Podemos secreto. Adiós a la transparencia, otro embuste del presidente por accidente. Ussía alerta de que Pedro y Pablo van a por el Rey y a por la Constitución. "Me temo, y me alegra el temor, que no lo van a conseguir. Existe una España abrumadoramente mayoritaria, silente y expectante que no va a tolerar la conjura de los traidores (…) Lo hará con los votos, cuando el gobierno que lidera la conjura se desplome". Ya, lo malo es que Pedro y Pablo también se temen lo mismo, por eso no nos dejan votar.

De La Vanguardia destacar que le dedican media página a "la migraña de Cifuentes". ¿Qué pasa, que no se ha maltratado lo bastante a esta mujer? Ya no está en política. Y asombra la poca vergüenza de Aguado lanzándose cual carroñero sobre ella después del papelón de Ciudadanos apoyando a Rajoy en la moción de censura. Mejor haría Rivera en hacerse mirar este tipo de actitudes, que para buitres ya están Podemos y sus medios de comunicación.