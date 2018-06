La nueva fiscal general, sobre Cataluña: "No hay presos políticos en la España del XXI"

María José Segarra ha cumplido el último trámite previo a la toma de posesión como fiscal general del Estado. Propuesta por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y presentada ante el Consejo General del Poder Judicial CGPJ, ha comparecido ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Al hilo de la exposición de su plan al frente del Ministerio Público, se ha pronunciado sobre el desafió separatista en Cataluña: "Quiero reiterar el compromiso del Ministerio Fiscal con el Estado de Derecho y la defensa de la legalidad. Es preciso estimular una cultura en la que todos deban respeto y reconocimiento a la Constitución. En la España del siglo XXI nadie es perseguido por sus ideas sino por la comisión de presuntos actos delictivos. No podemos hablar de presos políticos: la ley nos vincula a todos, sin ley no hay democracia. Existen garantías procesales que amparan a toda la ciudadanía".

Segarra ha comenzado con un guiño a la Cámara: "es un honor comparecer tras la propuesta del presidente. Comparezco ante los ciudadanos para someterme a su examen y explicar cuál es mi plan si finalmente soy nombrada. He prestado 30 años y nueve meses de servicio en el Ministerio Fiscal con ganas de hacer muchas cosas".

"Tienen que valorar la idoneidad de mi persona. Estamos a mitad de una legislatura y no puedo olvidar eso", ha reconocido la fiscal. Ha aprovechado la intervención para "rendir homenaje a los FGE que me han precedido", nombrando a cada uno de ellos sin distinción. "He disfrutado de la confianza de todos ellos".

La representante del Ministerio Público ha subrayado que la clave de su programa es "la plena autonomía, es un principio irrenunciable del que jamás voy a abdicar. Concibo la defensa de la autonomía como mi obligación. Valoro la propuesta del Gobierno, pero no tengo más compromiso que la independencia".

"Autonomía, legalidad e imparcialidad", esas palabras "condensan mi programa". "Todo dialogando, con empatía, tomando decisiones, pero auxiliándome. Conozco bien el potencial humano de los fiscales y sé que esto es la fuerza de la institución".

Con respecto a su asociación, "he trabajado para la Unión Progresista de Fiscales. Lo digo con orgullo, ni voy ni puedo ocultarlo. Creo que es la asociación que ha transmitido las necesidades del fiscal. Resulté elegida al Consejo Fiscal con apoyo de fiscales asociados y no asociados, dato que valoro con especial relevancia".

Segarra ha incidido en la cuestión de la igualdad de género: "Será un orgullo si llego a ser la segunda mujer fiscal general del Estado, pero más importante será imprimir un enfoque de género en todas las acciones del Ministerio Fiscal. Ojalá algún día no sea noticia el nombramiento de una mujer, ese día abramos alcanzado la verdadera igualdad". "Me propongo buscar fórmulas para la conciliación de cuidados". Ha dado un dato: "Las mujeres representamos el 64% de los integrantes de la carrera fiscal. Pero el 64% de los cargos directivos están ocupados por varones. Memoria de 2018".

La candidata cree "en un fiscal dinámico que sale del despacho y contacta con los ciudadanos en las visitas, en especial de los más vulnerables". "Me comprometo a trabajar con las asociaciones de fiscales en temas que afectan al trabajo diario. Entiendo que es necesario fomentar una adecuada promoción basada en una serie de coordenadas: la especialización, la formación estratégica. Me comprometo a utilizar el mérito y la capacidad, erradicando el sesgo del género".

Desafíos del Ministerio Fiscal

Sobre Cataluña: "Respeto a los fiscales que trabajan para ofrecer una respuesta penal contra los hechos ocurridos en los últimos meses. Nadie puede poner en duda la respuesta ante un fenómeno que socaba los principios del Estado de Derecho. La maquinaria judicial siempre termina por ofrecer una respuesta rigurosa a quienes se aprovechan de sus poderes públicos para terminar sirviéndose a si mismo".

En cuanto a la lucha contra el terrorismo, "la disolución de ETA ha sido sin duda una buena noticia, pero se ha conseguido con coste profesional e incluso personal de los miembros de la carrera. Especialmente en la Audiencia Nacional y el País Vasco. Existen nuevas tareas, especialmente relacionados con el terrorismo yihadista, que es un fenómeno complejo que se ve agravado por el uso de las redes sociales. Un mayor conocimiento nos permitirá dar adecuada respuesta al desafío".

Con respecto a los delitos de odio, Segarra ve necesaria una "adecuada ponderación entre derechos de expresión y el carácter delictivo de las conductas que incitan al odio. Impulsará que "desde FGE se dé posición mediante una circular que unifique los criterios jurídicos". Se ha referido también a la cooperación internacional, área en la que tratará de potenciar "la confianza en las instituciones españolas por parte de nuestros colegas europeos, con un segundo eje en el Mediterráneo para colaborar en plazas como el terrorismo, la trata de personas o la lucha contra el narcotráfico".

Para terminar y sobre el proceso penal establecido en la Ley de Enjuiciamiento, pide una reforma "que no de lugar a espacios de impunidad. No puedo compartir que se haga descansar en el Ministerio Fiscal la duración de un procedimiento que no dirige. Promoveré una modificación del mismo para adecuarlo al rol vigente del fiscal".

Ha anunciado además el impulso de la política propia de comunicación, "en la que todas las decisiones deben ser explicadas y explicables. Asumo el compromiso de comparecer ante esta Cámara cada vez que ustedes lo deseen".

Respuestas

La representante del PDCat ha criticado que Segarra se refiera a la cuestión como el "desafío independentista", "como si fuese usted un periodista. Hay un trecho enorme y usted lo sabe, me inquieta que la fiscal general utilice esta palabra. Es importante que la Justicia sea igual para todos. Los catalanes no pasarán página de la brutalidad del Estado el 1 de octubre. Deberíamos conjurarnos para que esto no vuelva a pasar. ¿Piensa abrir una investigación para dirimir si hubo violencia policial? ¿Fiscalía va a dejar de obstaculizar las múltiples denuncias contra la policía por el 1-O? Tenemos presos por delitos que no han cometido: ¿Tiene la FGE retirar los delitos por rebelión o sedición? ¿Va a solicitar hasta que no haya una sentencia firme la liberación de los políticos? Los políticos en el exilio huyen de la Justicia de un país persecutorios".

Segarra ha abordado la materia: "No hay una posición de la Fiscalía respecto de Cataluña, no existe. Existe en cada uno de los hechos, no hay una predisposición. Hay fiscales que están interviniendo y se analizará hecho a hecho. Voy a tener una atención prioritaria y me pronunciaré en el momento oportuno valorando todas las pruebas y con la única guía de la ley. Y siempre explicaré a la ciudadanía cual es la posición. Cualquier violación del marco constitucional llevará la enérgica respuesta del Ministerio Fiscal, cualquier otra opción sería dejación de funciones por mi parte".

"Estamos ante un acto declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Las Fuerzas de Seguridad actuaron en cumplimiento de un mandato judicial. Se analizarán todos los procedimientos para verificar si hubo un empleo de la fuerza proporcionado o desproporcionado", ha explicado la candidata a fiscal general del Estado.

"Hay algunos asuntos que me van a permitir no me pronuncie, unos porque no son cuestiones del Ministerio Fiscal y otros porque están subiudice, solo los conozco con la prensa. Sería una falta de consideración hacia los fiscales que están trabajando en el concreto procedimiento. Lo único que guía a los fiscales es la ley. Si discrepan, que es normal, por mi parte existirá un respeto a los canales estatutarios".

"Permítame que en alguno de los temas respete los procesos de estudio y reflexión dentro de la institución. Cuando exponga la memoria aportaré el acerbo de la carrera con los análisis de los asuntos que estimemos oportunos. En mi condición, no entro en temas competencia del legislador como el delito de rebelión o la eutanasia".

"Creo que por su trascendencia es necesario que haga alusión a la sentencia de La Manada. Creo en el respeto a las resoluciones judiciales como la de la Audiencia de Navarra, que no es todavía firme. La Fiscalía ha mantenido una postura discrepante con ella, pidió penas más graves y ha anunciado recurso contra la sentencia. Pidió que los condenados siguieran en prisión provisional y recurrió la decisión contraria. Lo importante es destacar que la tutela de las víctimas está garantizada con el Ministerio Fiscal. La salida a la calle nos está avisando de necesidades de cambio y debemos estar alerta, pero hay que mandar un mensaje de tranquilidad. Tenemos medidas consolidadas en materia de formación de profesionales y protección de las víctimas, con asesoramiento gratuito. Debemos mejorar, abordar alternativas".

"A los fiscales no nos importa a que partido político pertenecen cada investigado en los casos de corrupción. No lo sabemos ni nos interesa. La asunción de la instrucción por el fiscal necesita de un consenso en la población, sino será un fiasco. La Fiscalía está preparada, falta quizá la comprensión de que somos capaces".