Las víctimas, cara a cara con los ministros de Sánchez: el acercamiento de etarras es "indecente"

Cincuenta y ocho años después del asesinato de la niña Begoña Urroz, el Congreso de los Diputados celebró este miércoles su homenaje anual a las víctimas del terrorismo. El acto tuvo un sabor amargo para muchos de los que acudieron a este encuentro tras el anuncio de Pedro Sánchez de que va a acercar a los presos de ETA al País Vasco. Todos los partidos, salvo Bildu, y numerosos ministros de Pedro Sánchez como Grande-Marlaska (Interior), Dolores Delgado (Justicia) o Isabel Celaá (Educación) tuvieron que escuchar cómo algunas víctimas les recordaban que los terroristas no se han arrepentido y calificaban de "indecente" su iniciativa.

Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, cargó contra el Gobierno destacando que "ninguna hipoteca política puede saldarse a costa de las victimas. La memoria y el sacrificio de las víctimas no se vende; se defiende cada uno de los días", dijo. "Cualquier connivencia con los terroristas fuera del marco de la ley podría ser entendido como un claro insulto a la memoria de las victimas del terrorismo. Porque el Estado de Derecho no es quien tiene que adaptarse a las exigencias de los terroristas. Son ellos los que tienen que acatar y respetar las normas de nuestro sistema democrático. Porque nada les debemos. Por lo tanto, no puede haber ninguna medida de gracia a quienes ni se han arrepentido de su pasado ni han mostrado ningún tipo de interés en colaborar con la Justicia que ayude a resolver cada uno de los crímenes pendientes de sentencia judicial".

"Indecente"

Por su parte, Maite Araluce, presidenta de la AVT, destacó en los pasillos del Congreso que "no entienden que el primer pronunciamiento del Gobierno de España sea posicionarse y preocuparse por lo terroristas en vez de por las víctimas. Mientras que la expresidenta de esta asociación, Ángeles Pedraza, afirmó que la iniciativa de Sánchez era "indecente". Coincidió con ella el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.

En cambio, desde el PNV, su portavoz, Aitor Esteban, dijo que "entre las asociaciones de víctimas hay muchas opiniones y hay algunas que, pase lo que pase, suceda lo que suceda, no van a moverse un centímetro de lo que venían diciendo hasta ahora. Hay otras que verán determinadas cosas con comprensión,si es que suceden".

Desde Podemos y el PSOE prefirieron no pronunciarse en el acto aunque Pedro Sánchez, en conversación informal con periodistas este miércoles por la mañana, ya había dicho que no se iba a reunir con asociaciones de víctimas, informa Ketty Garat.