Es una de las prioridades del Gobierno y uno de los principales asuntos abordados en la última conversación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Iñigo Urkullu el pasado lunes en Moncloa. El acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco preocupa y ocupa a un Ejecutivo que no fija plazos concretos: "se irá haciendo poco a poco" porque "depende de Instituciones Penintenciarias".

En conversación informal con periodistas en el Congreso, Pedro Sánchez, aseguró que el acercamiento "comenzará con los presos enfermos y mayores de 70 años", lo que ascendiente a "entre 11 y 20" reclusos, según ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Sin embargo, el titular más llamativo ha sido el rechazo del presidente del Gobierno a reunirse con las víctimas del terrorismo porque "ya lo hizo el ministro del Interior" el pasado 21 de junio en la sede el ministerio y que "no está previsto".

Un rechazo ante la petición expresa de las víctimas que este mismo lunes solicitaron una reunión a la presidencia del Gobierno tras la reunión con Urkullu y la publicación posterior del acercamiento de los presos de ETA y la cesión de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco. Extremo, éste último, desmentido por Sánchez en Berlín. Una comparecencia en la que no quiso hacer ninguna mención expresa a las víctimas del terrorismo como si hizo Urkullu en su rueda de prensa en Moncloa al expresar "las cautelas" del jefe del Ejecutivo por la reacción de este colectivo.

El otro gran titular fue respecto a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, Sánchez no ha querido concretar si será antes o después del verano. Se ha limitado a afirmar con sorna: "os pillaré trabajando", en referencia a que no se realizará en mitad del mes de agosto. Pero fuentes gubernamentales explicaron posteriormente que será en el mes de julio. No responden a la pregunta de si será coincidiendo con el día 18 de julio, el aniversario del alzamiento nacional, fecha simbólica para el franquismo.