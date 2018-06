Felipe VI y Sánchez tienden la mano al separatismo, que responde a dentelladas

El separatismo busca el choque frontal con el jefe del Estado y con el Gobierno. Los Comités de Defensa de la República (CDR) han intentado reventar la presencia del Rey en Gerona y el presidente de la Generalidad, Quim Torra, y su numeroso séquito han organizado un escándalo internacional durante la inauguración un festival de actividades folclóricas en Washington. El Gobierno Sánchez intenta crear un ambiente distendido para la reunión del próximo 9 de julio con Torra en la Moncloa. Es en vano.

El presidente de la Generalidad está fuera de control. Acudió a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo contra el criterio de Puigdemont y ha organizado tal escándalo en la capital de los Estados Unidos que su imagen internacional de racista todavía ha caído más bajo. La persecución al Rey por parte del nacionalismo redondea una "estrategia" encaminada a reventar la situación y desencadenar un enfrentamiento civil en toda regla.

El deterioro institucional de la Generalidad es cada vez más acusado. Las arremetidas contra Felipe VI y la "oferta" de Torra de un nuevo 1-O pactado con el Gobierno no dejan margen de maniobra a Sánchez a pesar de su predisposición a las concesiones. El presidente del Gobierno no ha reaccionado a la ruptura de relaciones con la Corona anunciada por Torra. Niega, eso sí, que en España haya presos políticos, tal como sostienen los golpistas, y afirma de entrada que no al referéndum pactado.

Los dirigentes separatistas están divididos, pero crecidos. Sin embargo, el nacionalismo tiene dudas en la batalla propagandística. La opinión mayoritaria es que Torra resta. Su reacción en la inauguración del "Smithsonian Folklife Festival" le pudo costar una visita a una comisaría de Washington. El escándalo que la delegación catalana montó dentro y fuera del Museo de Historia Afroamericana provocó que la seguridad del edificio negara el reingreso en la sala de Torra y sus acompañantes mientras hacían acto de presencia en el tumulto cinco coches policiales. La organización del festival ha cancelado todos los discursos "oficiales". No más propaganda separatista. Incluso se han reiterado pancartas separatistas.

Contramanifestación en Gerona

El intento de reventar la presencia del Rey en Gerona tampoco ha salido bien. Los CDR han logrado llenar las carreteras de acceso al local de los hermanos Roca en Vilablareix de lazos amarillos, se han manifestado en diversos puntos y cortado puntualmente algunos viales, pero no han conseguido condicionar el acto a pesar de los llamamientos separatistas a provocar incidentes. Además, hubo contramanifestión, grupos de ciudadanos con banderas españolas que retiraron propaganda separatista. Los alcaldes de Vilablareix y Caldas de Malavella (localidad en la que también se celebran actos vinculados con la Fundación Princesa de Gerona) se han negado a asistir a los premios. A la misma hora en Caldas se ha inaugurado la plaza 1 de Octubre. La alcaldesa de Gerona, Marta Madrenas, que sonó para sustituta de Puigdemont, ha llamado al boicot a la presencia de Felipe VI en Gerona en TV3.

Fuster y Gasol, con el Rey

El separatismo está en pie de guerra e hiperventila a pesar del comienzo de la operación de acercamiento a cárceles catalanas de los golpistas. Cataluña es la única región que tiene transferidas las competencias de prisiones. Magra respuesta de los llamamientos a "escrachar" al monarca. Los deportistas Pau Gasol y Teresa Perales, nadadora paralímpica, y el cardiólogo Valentín Fuster fueron los encargados de abrir la entrega de los premios de la fundación monárquica. Actuaron Estrella y Soleá Morente y la Joven Orquesta de Extremadura y resultaron premiados la propia Soleá Morente Carbonell y el violoncelista Pablo Fernández Castro en el apartado de Artes y Letras, los ingenieros María Escudero y José Miguel Bermúdez, el químico Guillermo Mínguez, la emprendedora Arancha Martínez, todos ellos jóvenes líderes en sus disciplinas, y la organización francesa Article 1.

El Rey agradeció a los hermanos Roca el alquiler del local para la celebración del acto, fruto de un "proyecto solidario e innovador" de la fundación. La mención provocó los primeros aplausos. Los cocineros han sido amenazados por las fuerzas vivas del separatismo. Felipe VI arrancó su intervención en catalán y se centró al principio en las labores del organismo en favor de la igualdad de oportunidades entre los jóvenes. El monarca también enumeró los méritos de los premiados.

En la parte política, aludió al idioma catalán como un elemento diferencial de Cataluña, región a la que definió como una comunidad abierta y plural. En esa parte, el discurso se dirigió al separatismo, pero el jefe del Estado también pregonó "una Cataluña de todos y para todos". También hizo un elogio de la contribución catalana a España y reafirmó el compromiso de permanencia de la Fundación Princesa de Gerona en la provincia. No había nadie del gobierno catalán en el recinto. Han roto relaciones. En las inmediaciones, los CDR quemaban fotos del Rey cabeza abajo.

Felipe VI y Pedro Sánchez tienden la mano al separatismo, que responde a dentelladas. Torra encabeza un nuevo choque de trenes, otra colisión ante la que el Gobierno de Sánchez descarta las reacciones judicial. El presidente apela a la política mientras el catalanismo trata de provocar el chispazo civil definitivo.