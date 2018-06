Nuevo chantaje de ERC al Gobierno: acercamiento "inmediato" de presos a cambio de RTVE

Negociacion in extremis. A primera hora de la mañana, el Gobierno era optimista: confiaba en tener un acuerdo sobre la renovación de RTVE a las 20:00 horas de este jueves. Pero a medida que avanzaba la jornada, la negociación se iba tornando cada vez más complicada hasta el punto de que el plazo que se imponía el Ejecutivo expiró con perspectivas más negras que al comenzar el día.

Una realidad muy lejana a la dibujada hace una semana por la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, quien afirmó tajantemente tener "cerrados los apoyos necesarios". Uno de ellos, ERC, no lo estaba. Tan sólo había recibido la oferta del PSOE de un puesto en el Consejo de RTVE pero "nunca dijimos que estaba cerrado el acuerdo", fueron las palabras del portavoz Joan Tardá a una fuente parlamenatria consultada por LD.

Tanto es así que en las horas posteriores Esquerra hizo valer su apoyo subiendo el precio de su voto. Según fuentes parlamentarias consultadas por Libertad Digital, ERC exigió un acercamiento "inminente" de los presos del 1-O a cambio de apoyar la renovación del ente público. Es, según dicen estas fuentes, el principal escollo en la negociación y el motivo de que se haya iniciado prematuramente este acercamiento.

Porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez sabe que ERC no está sola y tiene la llave. Según le hicieron llegar los republicanos, sin el acercamientos de los ‘suyos, como Oriol Junqueras, Jordi Sánchez o Jordi Cuixart, votarían no al decreto de renovación y con ellos, el PDeCAT y el PNV. "Harán bloque como ocurrió en la votación de la moción de censura", explicaron estas fuentes.

Una condición sin e qua non para apoyar los tres decretos que tiene que sacar adelante en pleno el Gobierno: el de interinidad aprobado el pasado viernes en el consejo de ministros, el del nombramiento del presidente del ente público y un tercero con los miembros del nuevo consejo de administración que ya tienen un plazo en el Parlamento: el próximo lunes 2 de julio a las 16:00 horas se votará en un pleno extraordinario convocado este jueves por la presidenta Ana Pastor. Ése mismo lunes a las 12:00 horas, los grupos tendrán que haber presentado sus propuestas de candidatos.

El otro escollo: Podemos

Pero ERC no es el único problema. Tras un día de intensas negociaciones, Podemos terminó la jornada de este jueves con la duda de si apoyarán o no el decreto del Gobierno sobre RTVE el próximo lunes.

Las propuestas de candidatos por parte del PSOE no convencieron a los morados que pusieron sobre la mesa la suya propia: la directora de Público, Ana Pardo de Vera. Según explicaron fuentes del partido a Libertad Digital, la apuesta es que una mujer ocupe la presidencia de RTVE. Motivo por el que aseguran que no van "aceptar perfiles como el de Arsenio Escolar".

Pero éste no es tampoco el candidato del Gobierno según fuentes de Moncloa consultadas por este periódico que también ven con buenos ojos la figura femenina en la presidencia aunque se reservan posibles candidatas. El nombre de Ana Pardo de Vera no tuvo éxito. No es el perfil de consenso que aspira a concitar el acuerdo de PSOE y Podemos. "Lo vemos muy gris", reconocieron estas fuentes a LD. El Gobierno confía en despejar los nubarrones a partir de este viernes.