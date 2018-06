Arde Troya en Moncloa: "Estupor y bochorno" con la "vedette" Sánchez

El Mundo: "Estalla otro caso de corrupción en el socialismo valenciano". Hay que ver con ese modelo de pulcritud que es Sánchez, un ministro defraudador, un ministro imputado, es un no parar. Dice el editorial de Rosell que "o la izquierda no escarmienta en cabeza ajena o su regeneracionismo esconde un cinismo insoportable. Cabe afear al PSOE la escasa sinceridad de su interés en combatir esta lacra, a pesar de tanta sobreactuación en la oposición y de que Pedro Sánchez habite hoy en La Moncloa por descabalgar a Rajoy en una moción de censura con el argumento exclusivo de que el presidente estaba asediado por una corrupción que le inhabilitaba para seguir en el poder". ¿No sería sólo una excusa para hacerse con el Gobierno sin pasar por las urnas? Nooo, seguro que no, qué mal pensados somos algunos. "La primera reacción fue la de enrocarse y blindar al presidente de la Diputación", ya se sabe, que es una minucia, que eso no tiene importancia, que aquí no hay nada de nada… purito PPSOE. "Por la tarde reinó la cordura y el político detenido fue suspendido de todos sus cargos en el partido, pese a la resistencia de Ximo Puig", el regenerador. "Es de elogiar la rapidez de esta decisión. El ciudadano no hubiera entendido otra cosa tras el discurso regeneracionista con que el PSOE ha llegado al Gobierno". ¿Y qué hay del ministro de Agricultura imputado? Cuenta El Mundo que Moncloa está que arde. "Sánchez ordena dar carpetazo al álbum de fotos propagandísticas". ¿Es que eran fotos robadas? Pues parecía que posaba estupendamente. Pedro corriendo luciendo cuerpazo, Pedro con perrito, Pedro a lo chico Martini, Pedro haciendo manitas… Ni la Barbie. "Este martes por la tarde hubo tormenta en el Palacio de la Moncloa", cuenta Marisa Cruz. "Estupor, incredulidad, bochorno… la mezcla pronto adquirió dimensiones amenazantes". El presidente "convertido en una vedette". Parece que lo de las manitas no gustó al presi, quien mostró su "disgusto" e "intentó poner un cortafuegos de emergencia frente a la verbena de chistes y críticas". ¿Entones ya no hay más fotos? Qué pena, yo ya me había había comprado un álbum para coleccionarlas.

El País dice que "el Gobierno da el primer paso para trasladar a los presos del procés". ¿Además de los etarras? Qué trajín de presidiarios. El editorial habla del PP. Se debate entre dos ideas, que "las bases están desmovilizadas" o que "como es fácil de deducir, el PP haya hinchado sistemáticamente su censo para, a renglón seguido, atacar a sus rivales con la exhibición de su dopado músculo interno". Hay que ver la mala uva que tiene este periódico. Lo de inflar el censo no era para atacar a nadie sino para animar a los suyos. ¿O es que el PSOE intenta atacar a alguien cuando repite hasta la saciedad que es un partido con más de cien años de historia? "Todo indica, en definitiva, que el PP está desaprovechando la oportunidad de presentarse como un partido alejado de todo aquello que le restó apoyo electoral y le valió finalmente el desalojo del Gobierno". No, perdona, al PP le echó a patadas una moción de censura promovida por un partido apoyado en nacionalistas, racistas, extrema izquierda, proetarras... Hasta que no votemos nadie puede apelar a la pérdida de apoyo electoral del PP. Se ponga El País como se ponga.

ABC nos presenta "el primer caso de corrupción del PSOE de la era Sánchez". Qué va a ser el primero, ya estaba la Gürtel socialista. Bieito editorializa sobre los posados de Sánchez. "La línea que divide lo sublime de lo ridículo es muy fina". "Sánchez ganó su moción de censura para gobernar, no para figurar ni convertir la política en un postureo maniqueo. Lo que interesa es saber cómo va a gobernar y no una permanente campaña reivindicativa de su yo casi narcisista que termina siendo caricaturesca". Aguafiestas. En cuanto al PP dice que "el PP asume que hay hasta fallecidos en el espejismo de su censo de 869.000 afiliados". Qué macabros.

La Razón dice que "el Parlament boicoteará la suspensión de los procesados". "Los soberanistas se negarán a ejecutar el auto de inhabilitación de Llarena". Mientras no cobren como si quieren autoproclamarse Napoleón Bonaparte. Editorializa Marhuenda sobre la corrupción del PSOE. "Chocan las llamadas a la prudencia y al respeto al procedimiento judicial de los mismos dirigentes socialistas que, a las primeras de cambio, exigían dimisiones en el campo contrario". Sí, y sin ser detenidos. Bastaba una noticia en La Sexta o en el diario de Escolar y ya estaban mesándose los cabellos. Marhuenda se pregunta "¿qué hará Sánchez sin Franco? Tendrá un vacío por llenar en sus depósitos de demagogia". Pues yo me sé de otro que se las va a ver y desear para rellenar su programa. En cuanto al PP, dice que "Génova admite que debe depurar el censo pero no acepta cambiar las reglas para el Congreso". Vamos, que las chicas quieren hacer trampas aprovechándose de su poder. Pues que se acuerden de lo que le pasó a Susana Díaz por intentar hacer lo mismo con Pedro Sánchez. Les puede salir el tiro por la culata.