Consuelo Ordóñez: "A mí no me quería recibir Zoido"

La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, ha declarado este viernes, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, y respondiendo a preguntas de Libertad Digital, que"a mí no me quería recibir el ministro de Interior", Juan Ignacio Zoido, y que, con el Gobierno saliente, "no hemos acabado demasiado bien".

En un acto al que asistieron, entre otros, Begoña Villacís, Marta Rivera de la Cruz, Miguel Gutiérrez o Soledad Becerril, Ordóñez respondió a LD que con el Gobierno de Rajoy "hemos tenido momentos muy dolorosos con el tema de la derogación de la doctrina Parot; luego, mejoramos algo las relaciones y, después, desgraciadamente, la relación ha empeorado muchísimo". La presidenta de COVITE añadió que exigió al Ejecutivo la disolución de ETA "con el Estado de derecho" y "la foto" de los terroristas, y que, en respuesta, Zoido no la quiso recibir porque "le pedí que negara la transferencia de prisiones y me dijo que no podía".

LD también preguntó a Ordóñez por qué cree que los precandidatos a liderar el PP han recuperado a las víctimas en su discurso político: "No voy a decir nada. No les conozco".

Meses "especialmente dolorosos"

Ordóñez fue introducida por la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, quien advirtió que, pese al fin oficial de la banda asesina, "la maldad y la falsedad continúan", y aplaudió a quienes "siguen luchando contra eso que llaman ‘el relato’, contra las mentiras que quieren incluir en una historia falseada". La presentadora señaló que "no hay que bajar la guardia" y que, para ello, en el nuevo Diccionario Biográfico de la institución, "hemos incluido a todas las víctimas de ETA". "Nuestras Consuelos Ordóñez son los guardianes de la verdad de los hechos", concluyó.

Ordóñez arrancó su discurso remontándose a los orígenes de COVITE y afirmando que "las víctimas de ETA somos víctimas políticas. Las víctimas no nos politizamos, sino que ETA nos politizó. (…) Nos convertimos sin querer en un sujeto político". La presidenta del colectivo de víctimas dijo que "los últimos meses han sido complicados para las víctimas, especialmente dolorosos" por la supuesta y teatral derrota de la banda asesina y la imposición del "relato".