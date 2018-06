El Madbeach, la nueva iniciativa del Ayuntamiento de Madrid que consiste en montar una playa urbana en la Plaza de Colón, está dando mucho que hablar en las últimas semanas. La opacidad y el secretismo con los que se ha llevado este proyecto ha generado dudas tanto en los grupos políticos de la oposición en el consistorio madrileño como también entre los propios vecinos de la zona. Dudas que a las que en Es la tarde de Dieter, el director general de Madbeach, José Carlos Guerra,ha intentado arrojar luz.

Una de las principales polémicas de este proyecto era el desconocimiento de las personas que están detrás de él. Según ha podido saber Libertad Digital, en 2007 i3 Consultores, el despacho de arquitectos del marido de Manuela Carmena, Eduardo Leira, realizó un proyecto llamado Madrid Beach en el que también se montaba una playa urbana en el centro de la capital, una iniciativa que finalmente no salió adelante. Un proyecto similar al que ahora se lleva a cabo y con el que el director general de MadBeach ha negado cualquier tipo de relación.

"Absolutamente ninguna. No es la primera noticia que tengo porque ya lo he leído hace un par de días que había esa duda pero absolutamente ninguna relación. Ni de idea, ni de estudio de arquitectura. No se podrá encontrar ninguna relación con este señor", así de contundente se mostraba Guerra al ser preguntado por una posible relación entre ambos proyectos. Además, insistía en que es casual: "que todo el mundo que quiera busque lo que quiera porque de verdad que no existe ninguna relación".

José Carlos Guerra ha aclarado que esla empresa Comanchería Inversiones quien lleva el proyecto y que The Ant Company está "desvinculada". Además, ha desvelado que para este plan han trabajado con el estudio de arquitectura Duark Studio y que la idea de MadBeach es algo que "surge" de los promotores que anteriormente crearon en una playa un "poblado navideño" y que tras esta iniciativa se les ocurrió "llevar la playa al centro de Madrid".

Además, el director general de MadBeach ha confirmado que la intención de los promotores es inaugurar esta playa urbana la segunda semana de julio, ya que aúnquedan algunos flecos por cerrar con el consistorio. Habrá que pagar entrada, su coste será de 9 euros para todo el día y de 5 euros por la tarde. Madbeach estará dividido en dos zonas: una infantil y otra para jóvenes. Además de las áreas acuáticas, habrá talleres, actividades deportivas, conciertos y zonas recreativas.