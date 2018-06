El presidente del Gobierno ha intervenido por segunda vez desde Bruselas para intentar alcanzar un acuerdo sobre la renovación de RTVE. La primera vez fue vía telefónica y la segunda en rueda de prensa en la capital comunitaria tras el Consejo Europeo. "Necesitamos del concurso de más grupos parlamentarios" para aprobar la renovación del ente público, asumió Pedro Sánchez antes de hacer un llamamiento: "Les pido responsabilidad y generosidad a los grupos. Todavía hay tiempo hasta el lunes para llegar a un acuerdo".

El jefe del Ejecutivo no quiso entrar en nombres. Ni Arsenio Escolar ni Ana Pardo de Vera ni Andrés Gil. Pero sí reconoció que el supuesto acuerdo en torno a éste ultimo no existe, por ahora. Nunca tuvo los apoyos necesarios para sacarlo adelante. Y por ello, ha intentado alcanzarlo ahora con esta petición para lograr "un servicio público por la informacion veraz e independiente que hoy no tiene RTVE. Tenemos una responsabilidad con la empresa pública".

Insistió en su mensaje a los grupos parlamentarios, PNV y ERC, a quienes, sin citarles, exigió "generosidad a los grupos parlamentarios para que antepongamos nuestros intereses comunes a los particulares que puede tener cada grupo político" en la elección del actual consejo de administración.

Recordó que el decreto aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros se trata de "un acuerdo provisional" y que este lunes 2 de julio a las 12:00 horas expira el plazo para presentar candidatos a los nombramientos para proceder a la votación posterior en el pleno convocado para las 16:00 horas del mismo lunes.