La semana pasada, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y su partido protagonizaron una sonada metedura de pata. En el Parlamento regional, votaron a favor de una iniciativa de Podemos para renunciar al AVE y pedir que las inversiones se emplearan en un tren de altas prestaciones, mejorar la red de cercanías y la conexión con Bilbao y el Corredor del Cantábrico. La decisión llamó la atención porque Revilla lleva años exigiendo la llegada del AVE a Cantabria con declaraciones tan enfáticas como éstas de 2011:

"Juro solemnemente, bajo este castillo de Monzón, que los días que me queden de vida no voy a parar hasta que el AVE de Palencia a Santander llegue. No voy a cejar ni un día de mi vida. Que si no me abandonáis esto es pan comido".