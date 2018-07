Girauta, irritado por el "procedimiento caciquil" para elegir al presidente de RTVE

El portavoz de Cs en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, ha pasado por los micrófonos del programa Es la Mañana de Federico de esRadio para tratar algunos temas de la actualidad como la tramitación de la ley de Eutanasia, la elección del nuevo presidente de RTVE, la exhumación de los restos de Francisco Franco o las subidas de impuestos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Girauta ha asegurado que en Ciudadanos no han quedado "sonados" por la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa "por la puerta de atrás" y con "hipotecas" por los apoyos en la moción de censura a Mariano Rajoy. Desde el partido naranja creen que "los fuegos artificiales ya están acabándose" y que el presidente del Gobierno "está dispuesto a ceder en todo" para seguir gobernando. Para el portavoz de Cs en el Congreso "la situación actual es insostenible" porque "con esa aritmética este Gobierno tiene que ceder en todo".

En este sentido se enmarca el "procedimiento caciquil" para elegir al presidente de RTVE que se ha visto en los últimos días entre el PSOE y Podemos para poner a periodistas afines. Girauta ha señalado que la izquierda "mientras te está gobernando hace lo que es su verdadera vocación: dedazos para colocar a su gente. Lo hacen sin disimulo alguno". Además ha recordado que en el Parlamento se aprobó una ley para acabar de politizar el nombramiento del presidente de RTVE. "Me irrita que hayamos caído en el juego de los nombres. En el Parlamento aprobamos una ley para que fuera por concurso público y se la han pasado por el Arco del Triunfo", ha destacado.

La exhumación de Franco

Juan Carlos Girauta también ha querido hablar de la exhumación de los restos de Francisco Franco que ha anunciado el Gobierno. Ha dicho que "a la familia Franco hay que decirle que la iglesia no tiene ningún problema con esto" y que "es anómalo que un dictador esté enterrado en un monumento".

Como es "un asunto sensible" ha dicho que "no debería tomarse ninguna decisión sin consenso" y que entrar en esa polémica "no es nuestro juego, es el juego del PSOE". "Es un tema polémico" ha remarcado el portavoz de Cs que ha apuntado: "¿Por qué lo usa el PSOE? Porque no puede hacer nada, no puede legislar. A la izquierda le importa que se discuta sobre cosas con las que no se puede hacer nada".

"Nunca jamás estuvo previsto que Franco estuviera enterrado en el Valle de los Caídos" ha destacado Juan Carlos Girauta que cree que lo mejor sería hacer del Valle de los Caídos "un gran cementerio nacional por todos lo caídos por España".

La ley de Eutanasia del Gobierno

Girauta ha comentado también el apoyo a la toma en consideración de la ley de Eutanasia de Gobierno de Pedro Sánchez. Ha matizado que "es muy distinto aprobar una toma en consideración que aprobar una ley" y que si "quieren el debate, vamos a tener el debate".

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso ha dicho que su modelo que ellos tienen "es un modelo que está muy avanzado" y que el del PSOE "está muy poco trabajado". Girauta ha contado que "no recogen ninguna de las cuestiones que rodena la parte esencial del tema" como "la inseguridad jurídica de los médicos, no se preocupa por los comités éticos y no queda claro el papel de la familia". Además cree que "es soltar una especie de mina para ver si la pisas. Es como lo de los huesos de Franco".