La nueva ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visita este lunes la sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ubicada a las afuerzas de Madrid, donde ha querido dejar claro que los servicios secretos españoles trabajan en su día a día con un doble control, el parlamentario y el judicial, para cumplir los objetivos que les encomiendan el Gobierno y los Ministerios, sin realizan en ningún momento tareas de carácter partidista.

"Me parece esencial que los ciudadanos tengan conocimiento sobre el funcionamiento del CNI porque hay historias que se cuentan que no se corresponden con la realidad. Hay que dar una imagen real de lo que es el centro. El CNI no tiene dossieres personales. Eso es totalmente falso", ha dicho la ministra, que ha reiterado a los medios de comunicación que su intención es acabar con bulos o mentiras que se lanzan por "interés" o "desconocimiento".

"El CNI es un servicio. El secreto es una forma de trabajar para no poner en peligro a las personas. Hay gente desplegada en más de 70 países y hacen operaciones de riego para salvar vidas de ciudadanos españoles y de otras nacionalidades", tras lo que ha insistido en que el trabajo que se realiza "tiene todos los controles democráticos" y ha considerado que "la democracia española debe estar orgullosa del CNI".

"Quiero dejarlo muy claro. Los ciudadanos tiene que saber que aquí no se realizan trabajos sobre cuestiones partidistas o políticas. No se realizan seguimientos a personas, sino que se hacen análisis de inteligencia para que el presidente del Gobierno y sus ministros puedan tomar decisiones estratégicasen defensa del Estado de Derecho. El CNI y las Fuerzas Armadas están al margen de la lucha política y partidista", ha insistido en la despolitización del espionaje.

El director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, ha recordado que el Gobierno y las estructuras del Estado son las que marcan a los servicios de inteligencia qué deben investigar y controlar a través de una orden ejecutiva y que en la misma, pese a que es secreta y no se puede hacer pública, están incluidas todas aquellas cosas que preocupan a Gobierno y ciudadanos, como el terrorismo yihadista, la ciberseguridad o el tráfico ilícito de personas.

Ha explicado que durante el año 2017 los servicios secretos españoles remitieron más de 7.000 notas informativas al Gobierno de España, siendo el principal "cliente", término utilizado por él mismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Para completar el podium, ha señalado que los otros dos departamentos que más notas recibieron fueron el de Interior y la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno.