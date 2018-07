Calvo anuncia un "diálogo sin cortapisas" tras exigir ERC un referéndum pactado

La vicepresidenta del Gobierno ha acudido este martes al Congreso con los deberes hechos: "Nos disponemos a intensificar un diálogo franco, abierto, democrático, sin cortapisas. Y lo vamos a hacer". La sentencia de partida de Carmen Calvo en la comisión Constitucional del Congreso en la que comparece responde a la exigencia previa de ERC para apoyar la renovación de RTVE este miércoles en el Congreso.

De hecho, el portavoz republicano, Joan Tardá, aseguró estar "expectante" a la entrada de la comisión y preguntó directamente a Carmen Calvo si ése "sin cortapisas significa sin condiciones" y, por lo tanto, el Gobierno está dispuesto a hablar de un referéndum. Es más, Tardá pidió "que no nos engañen" y que se incluya el referéndum en el orden del día de la reunión que mantendrá el lunes en Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el catalán, Quim Torra.

"Legalmente no hay ningún texto que prohíba hablar de todo. Creo que es sinónimo de inteligencia. No solamente la reunión el día 9 puede ser un éxito y daremos un ejemplo a la sociedad española y catalana de que hemos empezado a trabajar en pro de la solución. Y, creo, además, que ello permitiría echarles una mano mañana", dijo en referencia a la renovación de RTVE.

La vicepresidenta, Carmen Calvo, no ha respondido aún al portavoz republicano, pero previamente ha dicho que el Gobierno "conoce muy bien que en Cataluña hay un proyecto político independentista que no tiene mayoría para salir adelante" pero tampoco tiene mayoría el bloque constitucionalista por lo que ha pedido "no engañarnos ni autoengañarnos" y buscar "un espacio de construcción y de encuentro".

Desde el bloque independentista, el representante del PdeCAT, Jordi Xuclá también acogió de buen grado la mano tendida del Gobierno: "ustedes tienen un gran reto que es responder a la demanda política de Cataluña para un Estado propio. Usted ha hablado de dialogar sin condiciones ni límites. Sin cortapisas, ha dicho. Tomo nota me parece muy acertado".