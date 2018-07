Iglesias "negocia con una pistola encima de la mesa" y deja en "ridículo" a Sánchez

El Mundo dice que "Sánchez cede al separatismo el control de los presos del procés". Dice el editorial que "Sánchez abona así una de las hipotecas con las que llegó a La Moncloa" y considera "un error mayúsculo trasladar a prisiones catalanas a los responsables de la intentona golpista". "Que ahora se acerque a los políticos procesados no hará más que dar alas a la causa secesionista y, además, pondrá en manos de Torra la custodia penitenciaria de presos que siguen siendo correligionarios políticos". David Gistau siente lástima por Sánchez. "A Sánchez se le hace más grosero y abrasivo porque no todos los cobradores son asépticos y profesionales como los del PNV. Algunos son arrogantes e impacientes como Iglesias, actúan como si negociaran con una pistola sobre la mesa", como el matón que es. "Entre unos y otros, el flamante prócer socialdemócrata va pareciendo, cada día más, una pobre víctima de chantajistas". No me extraña que se pase el día de viaje, con lo que tiene en casa. Arcadi Espada está estupefacto ante la declaraciones de Cospedal advirtiendo del peligro que supone Casado porque lo apoya Aznar. "La intención, la increíble intención de la señora Cospedal cuando cita a Aznar es la de ganarse ¡el voto del miedo! No descarte nadie que de aquí al jueves alguno de los candidatos proponga la firma de un sumarísimo Pacto del Tinell". Parece que tenía el día podemita.

El País hace como Sánchez, se pira al extranjero. "Trump recuerda a Sánchez por carta que Rajoy ofreció más gasto militar", a ver qué va a pasar aquí, oiga. Sobre los líos caseros, dice que el despropósito de RTVE "no ha gustado en el PSOE". "El intercambio de cromos entre Podemos y PSOE es poco acorde con la regeneración democrática" con la que se llenó la boca a Sánchez como excusa para la moción. "El espectáculo ha generado cierto bochorno". En el PSOE hay gente que siente vergüenza. Su problema es que su socio principal, Iglesias, no tiene ninguna. "El PSOE gobierna en minoría. Sostenido por Podemos y los nacionalistas como si fuera un rehén con síndrome de Estocolmo", dice Enrique Gil Calvo. ¿Y qué esperaba, que le iban a hacer presidente por su cara bonita?

ABC dice que "Junqueras y los Jordis irán a cárceles catalanas". Alvaro Martínez se despiporra de las dificultades de Sánchez. "El mismo día en que se autorizaba el traslado de los golpista a su república se discutía en el Congreso la propuesta del Gobierno bonito y Podemos para presidir RTVE, segundo intento tras el bochornoso sainete del viernes y los tuits borrados por los aspirantes. No pudo ser". Si el viernes era el PNV el que dijo ni hablar a los chicos de Iglesias, ayer ERC elevó el precio y se negó "mientras no se hable de autodeterminación". "Chalaneo separatista. Chantaje y a ver qué rasco a costa de mantener el gobierno bonito. Así va a ser toda la legislatura. En esta historia hay más de un preso". A Cuartango le ha sorprendido la chapuza de Sánchez con RTVE. "La renuncia de Pedro Sánchez a cumplir su compromiso de una regeneración ética de la política y las instituciones que fue su legitimación para presentar la moción de censura" ha sido demoledora, un "error descomunal". "Sánchez se ha dado prisa en colocar a sus compañeros de partido en las instituciones, sin respetar ni siquiera las apariencias (…) Soy tan ingenuo que todavía le doy un margen de rectificación, aunque solo sea porque confío en su olfato político y en que se dará cuenta de que su forma de actuar le va a conducir al desastre". En manos de Pablo Iglesias poco va poder hacer, el matoncillo del chaletazo no le va a dejar.

La Razón anuncia a bombo y platillo que "Rajoy sopesa no ser presidente de honor a diferencia de Aznar". Vamos, la noticia del día. Lo de Marhuenda con Rajoy es una enfermedad. ¿De verdad que crees que hay alguien a quien le importe una higa lo que haga Rajoy ya? Pues a cuatro columnas en portada. Menos mal que en el editorial recobra el sentido común y habla de cosas que pasan. "La avidez exhibida sin pudor alguno por Pablo Iglesias a la hora de ocupar los medios de comunicación del Estado con periodistas de su conveniencia ha dejado claramente expuesto ante la opinión pública lo que entiende la izquierda española por independencia, profesionalidad y neutralidad. Pablo Iglesias ha dejado en evidencia, prácticamente en ridículo, a Sánchez, en cuyo nombre hacía las ofertas y prometía cargos". Y lo que te rondaré morena, esta solo ha sido la primera en la frente.