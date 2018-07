Los partidarios de Casado, a los inscritos: "No tengan miedo"

Las primarias del PP están llegando a su fin. En unos días se conocerán los dos candidatos que pasan a la última fase. En el programa de esRadio, Es la Tarde de Dieter, la vicesecretaria de Comunicación y portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado que le "consta" que "ha habido gente que se ha quejado de presiones" por parte del aparato del partido. No se puede "temer a quien les haga las listas o tener miedo a decirle a sus jefes que quieres otra cosa", ha señalado.

Es algo que "no preocupa" y que lo que les interesa es "transmitirles a todos esos inscritos que pueden cambiar el rumbo del partido y que no tengan miedo". Díaz Ayuso anima a los inscritos para poder votar a los candidatos a que "rompan con esto y que no piensen a corto plazo". Cree que hay que ser "valientes y pensar a largo plazo".

"Esto no se trata sólo de dirigir el PP", ha apuntado la portavoz del PP de Madrid que afirma que "se trata de recuperar el gobierno de España y, más a largo plazo, de reconstruir el centroderecha". En su opinión esta renovación "tiene que ir de la mano de una nueva generación de políticos, de nuevas caras y, sobre todo, de una conciliación entre generaciones, de territorios, de políticos de todas las edades, gente nueva y gente con talento y en unión".

Isabel Díaz Ayuso está convencida en que el PP "tiene que cambiar de rumbo y ser valiente" porque "hemos perdido 3 millones de votos y vamos a la baja". En este sentido cree que la mejor candidatura es la de Pablo Casado porque "representa la renovación, la ilusión y un nuevo proyecto".

"El PP tiene que pegar un impulso, tiene una última oportunidad y si no lo hacemos ahora no vamos a estar en las mismas" ha dicho Isabel Díaz Ayuso. Piensa que hay que "pensar en todos" y opina que "si lo haces es evidente que tiene que cambiar". Echa en falta "el debate de ideas en otras candidaturas" y le "duele" el "miedo al cambio" y cómo "arrojan falsedades sobre Pablo Casado".