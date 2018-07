Sánchez no moverá ficha tras la petición de Trump de aumentar la inversión en Defensa

Estados Unidos lleva años cansado de ser el principal contribuyente neto a la seguridad colectiva en el seno de la OTAN y está intentando que el resto de aliados aumenten su inversión en materia de Defensa para descongestionar las arcas estadounidenses. Barack Obama, después de años de gestiones, consiguió en la cumbre de Gales de 2014 que los países miembros se comprometieran a invertir al menos el 2 por ciento de su PIB en este capítulo.

Ahora, Donald Trump sigue presionando para que los aliados cumplan en la mayor medida posible con aquel compromiso firmado. Durante el pasado mes junio, según informa The New York Times, remitió una carta a los principales líderes aliados, entre los que se encuentran el presidente de Canadá y los presidentes o primeros ministros de ocho países europeos que no cumplen con el compromiso, entre los que se encuentran Alemania, Italia, Portugal o Noruega, entre otros.

"Hay una frustración creciente en Estados Unidos con que algunos aliados no han dado un paso adelante como se había prometido", dice la carta del inquilino de la Casa Blanca, que afirma que "Estados Unidos sigue dedicando más recursos a la defensa de Europa cuando la economía del continente va bien y abundan los desafíos de seguridad". "Esto ya no es sostenible para nosotros", añade.

"La OTAN es maravillosa, pero ayuda más a Europa que a nosotros, así que ¿por qué estamos pagando nosotros la gran mayoría de sus costes?", prosigue Trump, tras lo que dice que comprende la erosión política interna que en Europa u otros países tiene el hecho de aumentar la inversión en Defensa per recuerda que él mismo ha gastado "considerable capital político para aumentar nuestros propios gastos militares".

Entre los líderes de la OTAN que han recibido esta misiva también se encuentra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que acudirá el próximo 11 y 12 de julio a la cumbre de la Alianza Atlántica convocada en Bruselas, a la que están convocados los jefe de Estado y de Gobierno de los países miembros. Precisamente, España es uno de los países que menos porcentaje de su PIB invierte en Defensa.

Según los datos hechos públicos el pasado marzo por el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, nuestro país realizó una inversión en Defensa en 2017 del 0,92 por ciento del PIB. Sólo otros dos países aliados invirtieron menos: Luxemburgo (0,44 por ciento) y Bélgica (0,91 por ciento del PIB). El problema principal es que las previsiones dadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en enero decían que España incumpliría claramente el compromiso del 2 por ciento en 2024.

Pero la intención del Gobierno español parece que es continuar la actual línea de inversión. Pedro Sánchez le ha trasladado este martes al máximo responsable de la Alianza, durante una reunión en el Palacio de La Moncloa, que en España tienen "un aliado firme y comprometido con la seguridad euroatlántica", pero que la contribución de un país a la seguridad global no puede medirse únicamente con un porcentaje de gasto.

Manteniendo la misma línea del anterior gobierno Rajoy, ha explicado que el compromiso también se mide la disponibilidad de capacidades militares y la voluntad de utilizarlas en favor de la paz y seguridad internacional, y que nuestro país tiene desplegados 1161 efectivos en misiones OTAN, 616 con la ONU y 757 con la Unión Europea, además de casi 600 en la coalición internacional contra Estado Islámico, que están ubicados en Irak.

Los últimos datos sobre la intención de España de aumentar su inversión en Defensa los dio en enero la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en la comisión de Defensa del Congreso. Dijo en entonces que la previsión para 2024 era llegar al 1,53 por ciento del PIB, lejos de ese 2 por ciento comprometido, pero que supondría prácticamente duplicar la inversión respecto a lo que se gasta actualmente. Desde el Gobierno Sánchez todavía no se han ofrecido datos.

El malestar del Gobierno de Estados Unidos también se ve reflejado en el hecho de que tan sólo seis de los 28 países que conforman la OTAN estén cumpliendo en este momento con el compromiso del 2 por ciento en Defensa. Se trata del propio Estados Unidos (3,58 por ciento del PIB), Grecia (2,32 por ciento), Reino Unido (2,14 por ciento), Estonia (2,14 por ciento), Rumanía (2,02%) y Polonia (2,01 por ciento).