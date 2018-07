Casado ignora a Santamaría y dará la batalla "hasta el final": "Ya he hablado con los cuatro candidatos"

El candidato a liderar el PP, Pablo Casado, ha declarado este viernes, horas después de que pasara, con Soraya Sáenz de Santamaría, la primera vuelta de las elecciones internas de la formación, que no se va a integrar en la candidatura de la exvicepresidenta y que va "hasta el final": "Ya he hablado con los cuatro candidatos que no han pasado el corte. Les he dicho que mi proyecto sea su proyecto".

Casado ha dicho que siempre ha "respetado las normas" y que en su candidatura "no se va a hablar ni de familias ni de corrientes". El también diputado por Ávila ha dicho que, a partir de este sábado, "tendremos una agenda intensa": "Quiero hablar con todos los compromisarios y con todos los líderes territoriales".

El candidato a liderar el PP ha vuelto a hacer guiños a la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, de quien ha dicho que "es una compañera, una amiga", añadiendo que va "hasta el final" y que se ha presentado "para hacer una refundación, para volver al partido de los once millones de votos".

Casado ha declarado que, en su candidatura, "todo el mundo se puede sentir identificado" porque "no va en contra de ningún proyecto". "No vamos a ir a penaltis ni a prórroga, pero creo que es bueno jugar la segunda parte", ha añadido.