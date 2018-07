Santamaría presume de su gestión en Cataluña y dice que "ya va siendo hora" de que mande una mujer

Soraya Sáenz de Santamaría concede este sábado una entrevista en El Mundo en la que defiende que sea ella la próxima líder del PP tras haber quedado primera en la primera vuelta de las primarias. Afirma que ella es "la lista más votada y en el Partido Popular la defensa de que gobierne la lista más votada es algo que está en nuestro ADN".

La ex vicepresidenta del Gobierno también dice que "es el momento de que una mujer sea presidente del Gobierno, no voy a negar que para mí a la hora de presentarme ha sido un acicate". Apunta que para su partido y para España sería "algo muy positivo, para practicar con hechos la igualdad de oportunidades que forma parte del proyecto del PP y que están demandando muchísimos españoles".

Sobre su rival, Pablo Casado, insiste en la candidatura única y en ofrecer "integridad e integración". "Estoy dispuesta a hablar con Casado desde la máxima generosidad", dice. A preguntas de la periodista sobre una hipotética secretaría general para el popular, afirma que no tiene "cerrados" sus equipos y que ese cargo "no tiene por qué ser" para alguien de su equipo. "Puedo hablar con absoluta amplitud de todo", añade.

Sobre Cospedal, sobre quien se posan todas las miradas de cara a los apoyos para la segunda vuelta, apunta que han "quedado en hablar largo y tendido" y va a procurar "que haya un encuentro".

La encargada de la denominada "operación Diálogo" en Cataluña defiende su papel ante el desafío separatista. Dos días después de una nueva declaración en el Parlamento catalán que deja claro que el golpe sigue adelante, la ex vicepresidenta destaca que "en Cataluña por primera vez los constitucionalistas se han movilizado y creo que a ello contribuyó el Gobierno y el PP". "No se había producido nunca", añade la popular, que indica que "lo que hay que hacer es fortalecer allí la presencia del Estado". "Yo he hecho un enorme esfuerzo de presencia allí, a veces pública, muchas veces privada, hablando con mucha gente, otras veces solamente acompañándoles. Necesitan que les acompañemos, que no se sientan solos", dice.

También hay dardos para la líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas: "Es una pena que no haya sabido visualizar la victoria del constitucionalismo. Creo que es hora de que el PP haga esa visualización".