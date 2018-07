Albiac: "El PP elige entre morir con Santamaría o ir tirando con Casado"

Arrimadas reaparece en El Mundo. "Sánchez nos ha entregado a los nacionalistas como un botín". "El presidente es capaz de vender España a trozos por seguir unos meses en Moncloa". "Millones de catalanes nos sentimos olvidados y humillados por el Gobierno socialista". Hombre es normal, es el presidente de los podemitas, de los nacionalistas y de los separatistas, que son los únicos que le han votado. Dice Rosell que "más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña se sienten desamparados por un Gobierno que parece plegarse a las actitudes excluyentes de los independentistas. Sánchez representa también a los catalanes que no votaron a partidos nacionalistas. Y tiene la obligación de gobernar para ellos. Debe, por tanto, no hacer más gestos temerarios a los separatistas y dejar claro que no le debe nada a un político racista y supremacista como Torra". El problema es que sí que les debe algo. La Moncloa, nada menos. Federico Jiménez Losantos habla de la pugna en el PP. "Creo que Casado tiene alguna posibilidad, solo alguna, de salvar al PP y labrar un liderazgo de futuro con Ciudadanos y Vox, desgajadas del centro derecha por la traición del PP a su antigua base social. Sin canibalismo. No se trata de reconquistar votos sino de asociar fuerzas para la resistencia nacional, luego electoral. Habrá acuerdo con Vox y Cs si el PP prueba que ha escarmentado. Sin ese pacto, con Soraya imposible, no se derrotará a ese golpismo triunfante con el que Sánchez y Torra nos mortifican hoy". Raúl del Pozo dice a Federico que pierda toda esperanza. "El aparato del PP, aún de Rajoy, apoyó a la vicepresidenta, como la apoyarán los compromisarios".

El País dice que "Sánchez y Torra exploran los límites del diálogo en Cataluña", que es como no decir nada. Cuentan que Torra viene para informar a Sánchez del "repunte del fascismo y el franquismo en España" y de la "represión". Los indepes saben mucho de fascismo y represión, lo ejercen a diario. Pero dice El País que Pedro, en lugar de poner de patitas en la calle al racista Torra, le escuchará atentamente, es más "tampoco defenderá la actuación violenta del anterior ejecutivo en la jornada del 1 de octubre que vivió con extrema preocupación y pesar", dice sin vergüenza el periódico. Esto apesta a traición.

ABC dice que "Soraya acepta a regañadientes el debate que pidió Casado en ABC". Rubido apuesta por Casado. "El desencanto que ha sufrido parte del electorado del PP en los últimos años y la irrupción de nuevas formaciones, capaces de atraer a ese votante descontento, obliga a retomar el imprescindible debate ideológico. Los populares tienen que aprovechar esta oportunidad para refundar el partido sobre el ideario liberal conservador que lo inspiró desde su creación, con el objetivo de reforzar el centro derecha, pero para ello es necesario que Casado y Santamaría discutan sobre ideas, no solo sobre su idoneidad para el cargo". Isabel San Sebastián refleja la desolación de los peperos auténticos. "¿Cómo es posible que haya ganado la candidata que gusta a la izquierda, la que entregó a nuestros enemigos el control de los medios de comunicación que llevan años machacándonos? Yo no me reconozco en este partido. No es mi PP". Y lo ve negro con los compromisarios. "Apoyarán a quien perciban que puede ganar". Y esa, al parecer, es Soraya. Albiac tampoco está para muchas fiestas. "¿Qué eligen los militantes del PP? Eligen entre morir (Santamaría) o ir tirando (Casado)".

La Razón cuenta la "agenda de Torra con Sánchez: el papel del Rey y Franco". ¿Y eso es una agenda? Parece que el lazy se lo va a poner difícil a Pedrito. A ver cómo se maneja con su racista favorito. Marhuenda recuerda que ese camino ya lo recorrió Rajoy. "Rajoy también se reunió con Mas y Puigdemont, pero no aceptó poner encima de la mesa la soberanía nacional. Sánchez debe explicar con claridad cuál es su estrategia. Si el Gobierno quiere revisar la sentencia del TC sobre el Estatuto referente a la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña al margen del Consejo del Poder Judicial, deberían decirlo cuanto antes". Sabino Méndez manda a Sánchez sus mejores deseos. "Ánimo Pedro. Y no te asustes si los separatistas te llaman mala persona por lo que les ofrezcas. Lo que asusta es pensar, ateniéndonos a los textos de Torra, los criterios por los que consideran ellos que una persona es mala". Mira, por ejemplo Pablo Iglesias le cayó estupendamente.

La Vanguardia dice que el encuentro es "el retorno a la política". Pero tampoco se les ve muy animados. Jordi Juan dice que "Pedro Sánchez ofrecerá hoy a Quim Torra un nuevo relato con la voluntad de acabar con la desafección de una parte de la sociedad catalana, pero hay muchos intereses tanto en Madrid como en Barcelona para que descarrile". Enric Juliana ya dejó claro el otro día que Cataluña no tiene solución. "El frío es tremendo (…) Batet y Artadi solo han hablado una vez en las últimas semanas y un fallo interrumpió la línea. Desde el ministerio volvieron a llamar tres veces, sin éxito". Les gusta humillarse, por lo visto.