Semana caliente en Andalucía: declaraciones de los ERE, primarias varias...

Hay semanas y semanas. Pero ya es raro que en julio, a pesar del calor africano en los talones, emerja una semana tan caliente. Es el caso. Declaraciones de expresidentes del Parlamento y de la Cámara de Cuentas en el juicio de los ERE con abogados carísimos; primarias varias en Ciudadanos, Podemos y los coletazos de las ya medio celebradas en el PP, que dan calambre, y naufragios como el caso del fraude de la formación, la gestión de la vivienda que hace Susana Díaz y otros siniestros.

En el caso ERE, del que se han publicado los costes aproximados de los afamados bufetes de abogados que defienden a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía y que alcanzan en algunos casos nada menos que medio millón de euros -¿quién los pagará?-, esta semana hay declaraciones estrella de tres expresidentes del Parlamento andaluz y de los consejeros mayores de la Cámara de Cuentas entre otros. Curioso caso el de la ilocalización de nueve testigos, tras siete meses de trabajo.

Son los testigos estelares de los 25 que está previsto declaren esta semana. Será a partir de este martes cuando declaren tres expresidentes del Parlamento de Andalucía, en concreto, los socialistas Manuel Gracia (2012-2015), Javier Torres Vela (1996-2004) y Fuensanta Coves (2008-2012). El miércoles, testificará Rafael Navas, exconsejero mayor de la Cámara de Cuentas durante más de una década; Fernando Toscano Sánchez, hermano del alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, y del ahora subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano y Mercedes Rodríguez-Piñero, exdirectora del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

Las primarias del PP en Andalucía están dejando un poso de amargura. Que la SSS, como se conoce a Soraya Sáez de Santamaría, haya ganado por el 54 por ciento de los sufragios emitidos indica que hay un 46 por ciento de los votos que puede decidir muchas cosas. Por ello, se multiplican presencias. Por ejemplo, la de Pablo Casado, que ya ha dejado claro que es evidente que en Andalucía no ha habido neutralidad.

Y algo más que curioso, que destaca El Confidencial Andaluz, es lo que parece ser el principio de una guerra expresa de uno de los diarios básicos de Andalucía, el ABC de Sevilla, contra Javier Arenas. En una pieza titulada Arenas Paradise, el director adjunto del medio, comienza escribiendo: "Si la regeneración del PP pasa por Javier Arenas, catapum." Y termina apostillando que hay gente que no sabe irse, manque haya perdido tanto.

En las primarias exprés, inesperadas y decididas por el vértice, del partido naranja de Albert Rivera, Juan Marín no tiene quien se le oponga porque el único candidato posible ha dicho que no. O sea, que el que ha actuado como sostén y salvador del cuarentañista régimen andaluz del PSOE en los últimos años y de Susana Díaz, será quien patrocine una opción de cambio que nadie entiende por qué no se ha explicado y defendido antes. Malos augurios tras la "pedrada" socialista nacional que ha dejado turulata a su cúpula, salvo en Cataluña.

El espectáculo de las primarias en Podemos en Andalucía es ya casi un esperpento. El ordeno y mando de la anticapitalista pro-trotskista, Teresa Rodríguez está siendo amenazado por el aparato nacional de Pablo Iglesias, que ha designado a Pablo Echenique como abogado defensor de Isabel Franco, la candidata oficialista del aparato nacional. Pero es que ha surgido otra candidatura, la tercera, que se opone a las anteriores, ambas oficialistas, acusan. Se trata de "Granada imagina Andalucía" que sueña con volver al Podemos original de los indignados con la casta y que ahora se ve la bota de la nueva casta.

Luego, y por fin, se tiene un panorama de naufragios. El caso del fraude de la formación, que según parece es el más temido por el PSOE preelectoral, sigue batiéndose contra las rocas judiciales y políticas andaluzas. Junto a su archivo en Huelva, de la mano de la misma fiscalía que vio indicios de delitos y con una importante indignación del juez, se comprueba cómo del dinero defraudado, poco va a saberse.

No nos referimos al dinero realmente malversado o desaparecido, sino al dinero que es reconocido por la propia Junta como irregularmente concedido. El consejero encargado de estas lides, Antonio Ramírez de Arellano, ha reconocido en sede parlamentaria que sólo han logrado recuperar 14,9 millones, apenas el 10 por ciento del dinero que la Junta admitió como defraudado, unos 149 millones de euros.

El naufragio de la sanidad andaluza, denunciada una y otra vez por el doctor Candel, Spiriman, y que ha sacado decenas de miles de andaluces a la calle, no se resuelve, pero la estrategia de la Junta ha sido y es desacreditar al denunciante, al que ha amenazado de procesos judiciales varios por injurias y calumnias varias. Tampoco Spiriman, al que se le advirtió hace mucho tiempo, de que sus formas podrían acabar con su causa, hace acto de contrición ni examen de conciencia mientras su entorno se cuartea.

Y un naufragio más que escandaloso es el de la vivienda protegida y su gestión por la Junta de Andalucía. Aparece destacado en La Razón. En el registro de demandantes de este tipo de viviendas, se han inscrito más de doscientas mil solicitudes y sólo se han 8.200 pisos protegidos. Antes se hacía por sorteo sin tener en cuenta antigüedad alguna en la petición ni otras cosas.

Pero es que ahora, nada menos que 90.000 andaluces han perdido su derecho a optar a una de estas viviendas, tres años de haberse inscrito porque ni todos se han enterado ni todos lo hacen. Lo llamativo es que en el marcado libre de la vivienda en Andalucía se han vendido en 2017 casi 100.000 viviendas.

Y hay más naufragios. Sobre todo, los de las pateras del Mediterráneo. La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado desde la jornada del pasado sábado y durante ayer domingo día 8 de julio a un total de 381 personas que viajaban en diez pateras localizadas en aguas del mar de Alborán o del Estrecho de Gibraltar, y que han sido o van a ser trasladadas a puertos andaluces. Medio Aquarius pero sin publicidad.

No se olvide el naufragio del orden y la ley en el Campo de Gibraltar de la mano de los traficantes y mafiosos que lo mismo atacan a agentes de la Guardia Civil que asaltan un Hospital para rescatar a uno de los suyos. Menos mal que el ministro Marlaska visita este lunes La Línea. Algo es algo.