Iceta dice que Cs es peor que los golpistas: "Los CDR han sido casi tan beligerantes como Arrimadas"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha aplaudido el inicio de un diálogo "normalizado" entre el presidente de la Generalidad, Quim Torra, y el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha censurado que el líder de Cs, Albert Rivera, "azuce" la "tensión y enfrentamiento", lo que le "inhabilita para gobernar".

En rueda de prensa en la sede del PSC, Iceta ha valorado así la reunión en la Moncloa entre ambos presidentes, que ha calificado de "positiva" tanto en su celebración como en sus resultados. El dirigente socialista ha celebrado el "inicio de un diálogo en el marco de la normalidad institucional", por lo que ha pedido empezar a impulsar estas relaciones a través de las comisiones bilaterales y mixtas entre Estado y Generalidad, para así encauzar la "resolución de problemas concretos".

De hecho, ha pedido que "cuanto antes mejor" se reúnan esas comisiones bilaterales y mixtas porque el momento es "propicio" y los temas que abordar son "muchísimos", como infraestructuras, conflictos competenciales o financiación, tanto en general como en aspectos concretos de sanidad o dependencia.

Iceta ha sugerido que la primer reunión de esa comisión bilateral -que no se celebra desde 2011- debería tener lugar incluso antes del parón de vacaciones de verano, y ya posteriormente que se produzca el segundo encuentro entre presidentes, en el Palau de la Generalidad.

El líder del PSC, que ha explicado que ha conversado telefónicamente con la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, quien le ha trasladado el "ambiente e impresiones" de la reunión en Moncloa, ha admitido que "lo más relevante" es que las "diferencias de fondo" no van a "impedir el diálogo o los acuerdos". Y es que pese a reconocer que ese diálogo "se topará con obstáculos" y que las diferencias de fondo "se mantienen y son profundas", ha subrayado que se haya podido establecer "un diálogo sincero, profundo, cordial y educado" entre ambos mandatarios.

Arrimadas, peor que los CDR

Por ello, ante la "obligación de todos de crear un clima propicio para el inicio del diálogo", Iceta ha cargado contra aquellos partidos que "no quieren ningún tipo de solución, que viven del conflicto" y "azuzan" la "tensión", pues son "adversarios del diálogo y profesionales de la crispación y la tensión".

"Hablo de Ciudadanos y la CUP, que van de la mano", ha dicho al ser preguntado al respecto. "Intentan impedir y dinamitar un diálogo antes de que se produzca. Cuando Albert Rivera dice que no se reuniría con nadie, es que no quiere dialogar y eso le inhabilita como gobernante", ha aseverado. Es más, según recoge El Nacional, en una entrevista en el programa El món de RAC1, Iceta ha afirmado: "Los CDR han sido casi tan beligerantes, con el diálogo, como Inés Arrimadas".

Especialmente duro ha sido contra el líder de Ciudadanos, sobre el que ha considerado que "no merece acabar siendo gobernante de ningún lugar" por una estrategia que "solo vive de la tensión" y del "cuanto peor, mejor": "Son fuerzas que viven del enfrentamiento y la tensión y son hostiles a cualquier solución acordada. Nos tendrán delante denunciando ese papel nefasto", ha insistido. Por contra, sobre el presidente de la Generalidad ha opinado en RAC1: "Si tú de Quim Torra solo conoces sus textos, no te lo llevarías a cenar. Ahora, cuando has conocido a Quim Torra tienes ganas de llevarlo a cenar".

Iceta se ha mostrado crítico también por el hecho de que el presidente de la Generalidad haya dicho que le parece "muy bien" que Pedro Sánchez acuda a Cataluña a los homenajes a las víctimas por los atentados terroristas del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils, pero ha subrayado que no invitará al Rey a asistir. "No invitar al Rey es un error, hoy, ayer y pasado mañana, porque va en contra y ofende a una parte significativa de catalanes y del conjunto de españoles, de forma gratuita e inútil", ha opinado.