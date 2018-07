Moncloa y Generalidad se reafirman en el "diálogo" a pesar de las críticas de propios y extraños

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, replicarán el "diálogo" entre Sánchez y Torra con una reunión este jueves. Aragonès tenía agendada una visita a Madrid para dicho día fijada antes del traslado de los golpistas presos, pero que no ha anulado. Ante la circunstancia, la vicepresidenta Calvo recibirá a su "par" catalán al efecto de comenzar a poner el hilo en la aguja de los acuerdos genéricos alcanzados en el encuentro en Moncloa de los presidentes del Gobierno y la Generalidad.

El ejecutivo catalán, según ha explicado este martes su portavoz, Elsa Artadi, prepara un calendario de encuentros "bilaterales" entre consejeros y ministros para abordar expedientes relativos a financiación, infraestructuras, servicios y competencias. La situación de los presos y los fugados ha dejado de ser un impedimento. Tampoco lo es que el Gobierno niegue de entrada la autodeterminación, como ya hiciera el expresidente Rajoy. Ni siquiera que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya suspendido de voto y sueldo a los diputados presos y fugados para cerrar la instrucción del sumario por el golpe de Estado modifica la determinación del grupo de Puigdemont y Torra para negociar con el Estado "totalitario" y con el Gobierno del PSOE que apoyó el 155.

Torra, dispuesto al martirio

Tras las primeras valoraciones en tono eufórico de la reunión en Moncloa, el grupo de Junts per Catalunya y su reflejo en el gobierno catalán tratan de modular el mensaje. Las entidades separatistas, la CUP y ERC se mostraron tan críticas que Torra se ha visto obligado a exponer en la emisora de la Generalidad un "relato" discordante. Según el presidente de la Generalidad, el noventa por ciento del encuentro giró en torno al derecho a la autodeterminación y él habría expuesto a las claras a Sánchez que el objetivo nacionalista en esta fase del proceso es el de elaborar una Constitución catalana que culmine la entrada en vigor de la república proclamada el 27 de octubre del año pasado. Es más, que le habría dicho que tiene 55 años y sus hijos ya son mayores. Y que a su edad y circunstancias no renuncia a la república catalana aunque le suponga la cárcel. Que le da lo mismo ocho que ochenta. Órdago a grande, a pequeña, a pares y a juego ante la fuente del romance adúltero de Machado y Guiomar.

ERC, el partido de los teóricos pragmáticos, había reprochado con dureza la deportividad con la que Torra salió de la Moncloa sin pregunta y fecha para un referéndum de autodeterminación acordado con el Estado. La CUP y los CDR todavía no han dicho su última palabra y parten de que exigen la dimisión del "autonomista". En la emisora de la Generalidad, la conductora del matinal le ha preguntado al president si se siente como un carcelero. Hace cuatro días que hay "presos políticos" en las cárceles de la Generalidad. Torra no ha podido evitar la mueca de desagrado. No se siente un carcelero, ha dicho, pero la ANC y los CDR le tachan incluso de "secuestrador".

Negociación con la Fiscalía

Torra, inmaculado separatista, no está dispuesto a permitir semejante linchamiento. Se ha marchado a Escocia para reunirse con la exconsejera de Enseñanza Clara Ponsatí y con la primera ministra Nicola Sturgeon, según la propaganda de la Generalidad. La fiscalía británica aboga por extraditar a la exconsejera por el delito de traición en el código anglosajón. Los nacionalistas esperan que Torra la vuelva a liar, como en el viaje a Washington. El Gobierno del PSOE ha pasado por alto todos los ataques al jefe del Estado, a España y a los españoles proferidos por Torra y su gobierno. Barra libre para el racismo y los delitos de odio. El desplazamiento de Torra a Escocia promete emociones fuertes si es verdad que la nacionalista Nicola Sturgeon está dispuesta a retratarse con el "racista y populista Le Pen catalán", Sánchez dixit. Pudiera ser que tenga que mediar la diplomacia española para que Torra se haga la foto.

Sea como fuere, la Generalidad enfría el partido de vuelta, la invitación de Torra a Sánchez para visitar la Generalidad en septiembre se celebrará más tarde, a final de otoño, ha dicho Artadi. Antes está prevista una conferencia de Torra en la que dará cuenta de los planes finales del separatismo. Puigdemont intenta controlar a Torra con ayuda de Artadi. Desde Alemania ha subrayado que Sánchez ha admitido que ante una "crisis política sólo caben soluciones políticas". El separatismo está a la espera de la calificación fiscal del golpe de Estado en medio de una negociación de las defensas de los golpistas con la nueva Fiscalía.