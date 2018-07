El presidente del Gobierno sigue haciendo gestos de distensión. En rueda de prensa desde Bruselas durante la reunión de la OTAN, Pedro Sánchez, ha evitado valorar la decisión de la justicia alemana de extraditar al ex presidente Carles Puigdemont por malversación, y no por rebelión porque "las sentencias judiciales no se califican, se respetan".

Sánchez pidió acatar todas las sentencias "ya sean en España, en Bélgica o Alemania, donde sea" pero hizo una mención especial a la justicia nacional porque "lo importante en términos de la justicia española es que aquellas personas involucradas tienen que ser juzgadas por los tribunales españoles, y eso va a suceder.

Sin embargo, el presidente del Gobierno insistió en que la clave está en encontrar una solución política, basada en el diálogo entre Estado y Generalitat para "que sepamos exactamente hasta dónde podemos llegar". Preguntado por su conversación con el presidente catalán, Quim Torra, Sánchez no negó que "hablamos de muchas cosas", incluida la situación de los presos pero esquivó el balón de las peticiones de Torra de ponerlos en libertad haciendo una apelación a la generosidad:

"Ésta crisis sólo se puede abordar de una manera generosa. Primero para resolver los problemas de los ciudadanos; después, para resolver los otros". Sólo así se puede avanzar, confió Sánchez, si bien aseguró que "esto no se va a resolver ni en un día ni en un mes ni en dos".