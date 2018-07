Villalobos cree que Casado quiere convertir al PP en una secta

Celia Villalobos no cree que el Partido Popular deba fortalecer sus principios o acometer un rearme ideológico como propone Pablo Casado, uno de los dos aspirantes a la presidencia del PP. Al contrario, esa pretensión esconde, según la ex presidenta del Congreso, el deseo de convertir a su partido "en una religión o una secta, y yo lo de las sectas lo llevo fatal".

Villalobos ha arremetido duramente contra Casado en una entrevista en Telemadrid con la periodista María Rey. "Cuando veo a algún candidato pasarse el día hablando de principios y valores me aterroriza -decía la conocida política popular- si es que me quiere meter otros diferentes". De hecho, la principal virtud del PP, según Villalobos, es precisamente la ausencia de principios sólidos puesto que "un partido se tiene que adaptar a las realidades sociales" partiendo de "un tronco común de principios comunes y luego hay compañeros como yo, que defiendo el aborto y el matrimonio gay, y otros que no".

En realidad, Celia Villalobos no sabe "si Casado habla de sus valores privados y del grupo que lo apoya o de qué diablos está hablando". Entre sus apoyos está precisamente José María Aznar, para el que ha tenido también recias palabras: "Yo ya no entiendo a José María Aznar, yo ya no sé qué habla, qué piensa, que está defendiendo realmente… sobre todo cuando a lo que se está dedicando es a los negocios, con todo el derecho del mundo".

Además, Villalobos comparte el argumento feminista como elemento político para apostar por una mujer al frente del PP. Así, ha recordado, feliz, que " las dos mujeres que se presentaban, Soraya y Cospedal (sic) sacaron el 63% de los votos frente a los cuatro hombres. Eso para mí es importantísimo." Y es que Villalobos cree que "una mujer presidenta del Gobierno es lo que necesita este país de una santa vez".

En cambio, Celia Villalobos no cree que la juventud sea un valor deseable en la política. En cambio, la defensa del aborto sí es un signo de progreso y modernidad, de ahí que haya señalado la siguiente paradoja: "Tengo ya cerca de 70 años y estoy esperando a que haya un joven más progresista que yo en el Partido Popular".