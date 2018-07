Los Consejos de Informativos de RTVE se dan, de momento, por satisfechos con los inminentes cambios en la cúpula del ente público. Según trascendió la pasada noche, han decidido suspender "temporalmente" los denominados viernes negros, en que los trabajadores vestían de negro contra la politización de la televisión pública.

Pese a que la renovación de la cúpula de RTVE, aún sin completar, incluirá nombres tan polémicos como Rosa María Artal o Cristina Fallarás, los Consejos de Informativos consideran que deben abandonar la medida, que se ha celebrado este viernes por última vez "para dejar claro" que seguirán "atentos al desarrollo del proceso".

En la votación celebrada anoche, 502 profesionales de toda España se han mostrado favorables a dejar los viernes negros, de los que 288 se han manifestado a favor de la suspensión temporal a partir de este mismo viernes, mientras que 197 han votado seguir de negro.

Pedíamos un concurso público para renovar la cúpula de #RTVE. Y lo logramos. Ahora el proceso será largo pero estaremos vigilantes. No permitiremos un paso atrás. #ViernesNegro12 #Elúltimoporahora @MujeresRtve https://t.co/feuRfYVcbg — Almudena Ariza (@almuariza) July 12, 2018

"El resultado nos obliga a tener en cuenta a todos los compañeros que dicen que aún hay motivos para seguir de negro en tanto que esos cambios que se anuncian en la estructura de RTVE y la materialización del concurso público todavía no se ha concretado. Es por ello que respetamos, como no podía ser de otro modo, la decisión libre e individual de cada uno de seguir de negro y abandonar ese color cuando lo considere oportuno", ha aclarado no obstante el Consejo de Informativos.

En este sentido, ha incidido en que se trata de una "suspensión" de la medida de protesta y ha advertido de que si se detecta "que se dan injerencias políticas, tanto en el concurso como en la dirección transitoria", volverán a remotar los "viernes negros". "Seguimos determinados a conseguir una radiotelevisión pública de la que todos nos sintamos orgullosos. Sin vuelta atrás", han alertado.

Desde el Consejo de Informativos, informa Europa Press, se ha indicado que los profesionales de RTVE no quieren interferir en el concurso pero sí mantendrán su "actitud vigilante" y denunciarán "si es preciso" ante su desarrollo con el objetivo de que se lleve a cabo de forma "rápida y limpia".

"Esperamos que esa unanimidad garantice que ningún partido tenga la tentación de modificar en el futuro el procedimiento por el que se elige una presidencia profesional e independiente", han alegado.