Susana Díaz, acorralada por todos, se revuelve contra PP y el "desnortado" Ciudadanos

Susana Díaz y el PSOE andaluz, en el que cada día que pasa es menos omnipotente, están acorralados y se les nota. Al hostigamiento interno que la "pedrada" –esto es, el golpe de mano de Pedro Sánchez en la moción de censura pasada–, perpetra cotidianamente en Andalucía introduciendo elementos ajenos a su control, se une el clima preelectoral que hace que todos los partidos de la oposición se centren en su desgaste. Por si fuera poco, el juicio de los ERE depara sorpresas como el caso Joly, del que ayer dimos cuenta, haciendo que la Intervención General del Estado reclame la devolución de los 8 millones que recibió irregularmente de la Junta de Andalucía.

Empezando por Podemos, hay que decir que la campaña de la anticapitalista Teresa Rodríguez, a su vez acosada dentro de su partido por el dominante sector pablista al que amenaza con la retirada si pierde las elecciones primarias en marcha, tiene como uno de sus ejes principales el ataque a los "cuarenta años del peor PSOE", como se ha visto recientemente en Málaga. Cerca de allí, el médico Candel, el famoso Spiriman, aunque arañado por la Junta, ha logrado que su análisis sobre la ruina de la sanidad andaluza salte a las televisiones nacionales.

El PP, como es de esperar, sostiene un ataque contra el PSOE centrado en la corrupción y en la gestión insuficiente. Ayer mismo ha exigido la investigación parlamentaria de las tarjetas black de la Junta, especialmente la descubierta en la extinta Fundación para la Formación (FAFFE), con la que se pagaron casi 15.000 euros en un famoso local de alterna de Sevilla.

Además, está presente en diferentes juicios que responden a causas y macrocausas que por comportamientos corruptos se dirigen contra la cúpula de la Junta y del PSOE. El más famoso y actual de ellos es el caso de los ERE donde día tras día salen a la luz detalles y hechos que demuestran la mala salud de la democracia en Andalucía, pero que también dejan entrever los pactos entre los principales partidos andaluces, PSOE y PP.

Para responder ante el ataque popular, el PSOE, único dominador de la Radio Televisión Andaluza pero aliado con el PP para mantener su dirección política sin cambios y no dar entrada ni a Ciudadanos ni a Podemos en sus órganos de representación, ha decidido despedir al secretario del consejo de la RTVA, Luis García Navarro, abogado de la acusación del PP en el caso ERE y otros macrocasos, "por no ir a trabajar".

Pero, teniendo en cuenta que García Navarro empezó a "trabajar" en el ente público en el año 2008 y que desde entonces ha estado llevando diferentes casos al PP ante la Justicia, extraña que el PSOE no se haya percatado de la ausencia del letrado de su puesto en diez años. Esto es, da la impresión de que el despido de este abogado es más una venganza selectiva y tardía tras haber hecho la vista gorda durante una década.

Por si fuera poco, la declaración de ayer del funcionario y exjefe del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla), Javier Millán, sobre el caso Joly, un grupo de prensa afín al PSOE y premiado por ello con 8 millones euros desde el "fondo de reptiles" ha tenido como consecuencia inmediata que se haya sabido que la Intervención General del Estado había solicitado ya la devolución de ese dinero por considerar la ayuda nula de pleno derecho. En esto, la Junta calla.

En su informe, relata ABC, la Intervención General de la Administración del Estado detectó 21 irregularidades en la concesión de la ayuda de Empleo al Grupo Joly, empresa editora de cabeceras como Diario de Sevilla y Diario de Cádiz, Huelva Información y así hasta nueve diarios en Andalucía, entre otras. La Intervención afirma que esta ayuda fue "nula de pleno derecho" y la Junta debería sentirse obligada a solicitar la restitución del dinero a la entidad beneficiaria por mal uso del dinero público.

Por último, Ciudadanos, que contó ayer con la visita de Albert Rivera precisamente en el Foro Joly, foro del grupo empresarial al que crucificó en su declaración el testigo Millán, hoy portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, aprovechó el momento para dar un suave cachete a Susana Díaz, si comparamos lo que ha hecho en otras ocasiones respecto a otros partidos como el PP.

Rivera dijo ayer que romperá con el PSOE de Andalucía si hay una sentencia condenatoria por los ERE, algo que ni siquiera se planteó en el caso Cifuentes y en otros casos vinculados al Partid Popular, y si "el PSOE-A no asume las responsabilidades en el seno de su partido", aunque no explicó en qué consistiría tal asunción de responsabilidades. Esto es, no aclaró si acometería una moción de censura en el parlamento andaluz como hizo en la Comunidad de Madrid con motivo del caso Gürtel.

Rivera, que se mostró convencido de que Susana Díaz está calculando el adelanto electoral, motivo por el cual los partidos políticos Podemos, Ciudadanos y el propio PSOE han adelantado sus primarias. Del PP, aunque está asimismo seguro del anticipo electoral, nada se sabe de unas primarias dada la situación interna del partido.

Tras años de no tener en cuenta flagrantes incumplimientos de la Junta, Rivera destacó ayer que será difícil llegar a marzo del año 2019, fecha electoral obligada, si antes no se resuelven la supresión de los aforamientos, la reforma electoral y la limitación de mandatos, temas todos que o entran a formar parte de la escena política inmediata o impedirán el acuerdo sobre los presupuestos de la Junta para 2019.

No obstante, Rivera, dijo que formaría gobierno con el partido que eligieran mayoritariamente los votantes. Conocedor de la última encuesta publicada en Andalucía que da al PSOE la victoria sin mayoría absoluta pero con 24 escaños más que el PP, y a Ciudadanos el papel de primer partido de la oposición, hay que deducir que Rivera contempla de nuevo una alianza con el PSOE, a pesar de todo, para impedir que Susana Díaz tenga la tentación de pactar con el "populismo" como ha hecho Pedro Sánchez.

El aparato del PSOE se ha revuelto contra Rivera al que considera "desnortado" tras la "pedrada" que le apartó de La Moncloa cuando ya se veía presidente. De hecho, el pretoriano del aparato de Susana Díaz para cosas de partido, Juan Cornejo, le acusó ayer de comportarse como la peor derecha de siempre y de no encontrar su sitio en el momento actual de la política española.