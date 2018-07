Isabel García Tejerina ha explicado en Es la mañana de Federico las razones para sumarse a la candidatura de Pablo Casado. "En estos momentos hay algo fundamental en la vida de un partido político: principios, valores y fuertes convicciones". Tejerina ha revelado que Casado la llamó por teléfono para pedirle su apoyo. "En su mensaje había generosidad, unión, humildad, convicción y libertad". Tejerina valora que Casado tiene un equipo y se asienta sobre la ilusión. "Se cierra una etapa y se abre otra".

La exministra ha explicado que, en un primer momento, apoyó a María Dolores de Cospedal por "su experiencia y su compromiso con el partido y con España", y así se lo dijo a Pablo Casado en una primera llamada. Tras celebrarse la primera vuelta, "Pablo me volvió a llamar y en su mensaje había unión, integración, generosidad y humildad". También ha destacado que es una candidatura en la que "no hay presiones" sino unión, ya que integra "mayoritariamente a las otras 5 candidaturas" que no pasaron la primera vuelta y que "representan el 66%".

"Cuando me llamó Pablo recibí libertad, lo que me ofrecía no era un puesto sino un proyecto, armar un partido que tiene que ser la referencia en España en tantas cosas importantes como la Educación", ha remarcado. Ha añadido que en aquella llamada Casado "me dijo: 'Te ofrezco mi ilusión, mi proyecto, mis convicciones…' y eso vale mucho más que una lista".

Sobre la integración del resto de candidaturas ha señalado que "seguro que eso lo reflejarán los compromisarios, ya que son gente de partido y saben que el partido se hace de sentirse compañero y parte integrante".

En cuanto a si se celebrará un debate entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que "Pablo ha dado todas las facilidades para que el debate se produzca". La exministra se encontraba en el aeropuerto camino a Baleares para "convencer" a los compromisarios de Baleares de que la candidatura de Casado es la mejor opción porque "es un proyecto para España, ahora más que nunca ya que los demás partidos no tienen líneas rojas". Por último ha sido contundente: "Debemos soltar lastre de lo que nos ha perjudicado".