Puigdemont ya tiene partido: Junts per la República o Moviment 1-O

Carles Puigdemont y el grupo parlamentario de Junts per Catalunya quieren aprovechar el viento de cola del "deshielo" en Moncloa y el fallo de la justicia alemana para lanzar definitivamente el partido con el que aspiran a ocupar la mayor parte del espacio nacionalista. Este sábado se reúnen en Barcelona las 135 personas que formaron parte de la lista de Puigdemont convocadas por él mismo, su sustituto al frente de la Generalidad, Quim Torra, y el presidente del grupo, el preso Jordi Sànchez. El encuentro no sólo será el prólogo a la manifestación para pedir la libertad de los golpistas encarcelados. Según El Nacional, el diario independentista del exdirector de La Vanguardia José Antich, este lunes se presentará en el Ateneo de Barcelona la organización en torno a Puigdemont así como un llamamiento a la "unidad nacional" del "partido del president".

El PDeCAT ha replicado a los movimientos del entorno de Puigdemont con el registro de la marca Junts per Catalunya, que ya no podrá utilizar el expresidente evadido. El partido heredero de Convergencia, que Puigdemont se ha negado a presidir, celebrará el próximo fin de semana un cónclave para tratar de atajar la crisis de credibilidad y resituarse en un escenario en el que cada vez es más irrelevante. Sus jóvenes dirigentes no cuentan para nada en la Generalidad ni en el Parlament, desbordados por los no afiliados de Puigdemont como Torra, Elsa Artadi, Josep Costa y Eduard Pujol.

El nuevo partido pondrá en un brete también a ERC con la persistente apelación a la unidad de Puigdemont, con mayor crédito tras haber quedado en segundo lugar, pero por encima de los republicanos, en las pasadas elecciones. Sin embargo, se confía en la pronta puesta en libertad de Oriol Junqueras para reequilibrar la presencia mediática y actividad política de los dos principales líderes separatistas.