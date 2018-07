Cotarelo llama “españoles” a unos CDR porque le reservaron un hostal sin wifi

El politólogo Ramón Cotarelo no sólo se declara enamorado de la Cataluña separatista sino que dice también que es más catalán que los nacidos en Cataluña porque lo es por "propia elección. Como prueba de su catalanidad aduce incluso que quiere vivir en Gerona "porque se habla el mejor catalán y la ciudad es independentista de piedra picada desde el origen de los tiempos".

Cotarelo engrosa las filas de lo que el nacionalismo considera "amigos españoles" y pasea por los pueblos y ciudades de Cataluña dando charlas a favor de la independencia. Las más diversas entidades requieren de sus oficios de propagandista para instruir a las bases separatistas. Según Cotarelo, se trata de una sufrida actividad que lleva a cabo de manera altruista salvo en lo relativo a los gastos de estancia y desplazamientos. Pero una cosa es ser un voluntario republicano siempre dispuesto a sumar adeptos a la causa y otra que no le traten con el respeto debido a un catalán por convicción, que es lo que habría ocurrido el pasado viernes en Tarragona.

El Comité de Defensa de la República (CDR) de un barrio de la ciudad organizaba una charla de Cotarelo que finalmente se tuvo que suspender por ásperas desavenencias entre el invitado y los miembros del grupo organizador.

"Actúan de forma típicamente hispánica"

Según explica Cotarelo en su blog "Palinuro", la habitación de hostal que le proporcionaron no tenía wifi, ni mesa ni silla para trabajar y además se la tuvo que pagar de su bolsillo, por lo que decidió que no daría la charla. El CDR atribuyó la suspensión a una "indisposición", lo que generó una contundente respuesta por parte del "indispuesto" en su blog. Asegura Cotarelo: "No es de recibo invitar a alguien a un acto y no proveerlo de las mínimas condiciones exigibles para que puede desarrollar su cometido. Y mucho menos decirle luego que el desastre puede arreglarse invitándole a comer. Eso ya roza lo esperpéntico. Porque los CDR aseguran tener pocos medios pero, como siempre, los medios aparecen cuando se trata de comidas y cenas. Una actitud muy típica de España y que plantea la cuestión de por qué querrán independizarse de ella unas gentes que actúan de forma típicamente hispánica".

El CDR, ante la ofensa de actuar "de forma típicamente hispánica", ha reaccionado con un comunicado en el que detallan todo el "operativo" llevado a cabo con Cotarelo y le acusan de racista por la frase "actúan de forma típicamente hispánica".

En la nota, los CDR puntualizan que llegaron a invitar a comer (de su bolsillo) a Cotarelo y toda su familia, pero que ni así se avino una representante del charlista a resolver el malentendido. Pidieron hablar con él en la recepción del hostal, pero la mujer les dijo que "si baja será peor".

En el cartel del acto cancelado, los CDR anunciaban que después de la "charla/debate" habría un "vermú musical y solidario con la caja de resistencia".