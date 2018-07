Radicales de los CDR se cuelan en la cárcel Modelo con el objetivo de 'okuparla'

Radicales independentistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) han pasado la noche de este sábado al domingo en la cárcel Modelo de Barcelona, donde entraron el sábado por la tarde antes de la manifestación por los presos soberanistas.

Entraron aprovechando una de las visitas que se hacen en el antiguo centro penitenciario y colgaron lazos amarillos y pancartas donde se pueden leer 'Libertad presos políticos' o 'Somos República' y contra la represión, y decidieron pasar la noche.

"Por la República, por #NuestraBastilla, por dignidad, porque seguimos en pie, porque no permitiremos ni un paso atrás", aseguraron en un tuit recogido por Europa Press.

Per la #República, per #LaNostraBastilla, per #dignitat, perquè seguim #dempeus, perquè no permetrem #NiUnPasEnrere, ens quedem a dormir.

Demà a les 10h esmorzar popular!

A les 11h assemblea.

I a les 12:30 vermut popular.#ElPoderDelPoble#DesobediènciaJa #Cdrenxarxa