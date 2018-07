Ussía regaña a don Juan Carlos: "Enamorarse de esa morritos ambiciosa y codiciosa no tiene perdón"

El Mundo hace campaña por Soraya con la típica encuesta. "El 60% de los votantes del PP prefiere a Sáenz de Santamaría". Uno de los editoriales comenta los aquelarres separatas del finde. "El Gobierno está obligado a poner freno a esta deriva. Porque la tensión promovida por los secesionistas no solo estriba en una retórica inflamante, sino que se traduce en un acoso cada vez más intenso a la Justicia, la Corona, y en un incremento de la presión social". Y como si no tuviera bastantes problemas Felipe VI, algunos medios de comunicación nos bombardean con las cosas de la Corinna. Según Federico Jiménez Losantos, "Villarejo, desde la cárcel, cuenta lo que sabíamos desde hace años sobre Campechano con cintas nuevas para aderezar la viejísima novedad". A Raúl del Pozo le sigue preocupando Cataluña. "Nadie sabe hasta dónde va a llegar la estampida suicida y absurda de los separatistas y la pregunta que se hacen los atónitos ciudadanos es: ¿Qué debe hacer un Estado cuando el presidente de una comunidad acusa a los jueces del Tribunal Supremo de basar su proceso en delitos falsos o inventados?". Los ciudadanos estamos curados de espanto, Raúl.

El País también hace campaña por Soraya pero al modo prisáico, insultando al contrincante. "La ciudadanía debe pedir al PP que se reconstruya y evite la tentación de radicalización. Las pintorescas declaraciones de Pablo Casado sobre la posibilidad de abandonar Schengen, su retórica ultranacionalista o la necesidad de erradicar la ideología de género no son muy tranquilizadores a este respecto". El hasta hace bien poco periódico que acariciaba a Rivera e insultaba a Pedro Sánchez dice ahora que "sería deseable que el PP articulara un espacio ideológico propio que no se limite a competir con Ciudadanos por la posición más dura en el espectro político conservador" y "vertebrar con un liderazgo a un electorado de centro-derecha moderno, al que ha dejado huérfano de representación". Caramba, El País de Soledad Gallego compite en radicalidad y agresividad con Público y el diario de Escolar.

ABC felicita a Francia. "Vive la France!", y cuenta que en el PP hay un empate técnico. "600 compromisarios indecisos decantarán la presidencia del PP". José María Carrascal tiene un consejo para los compromisarios. "Que no voten al candidato/a alabado por medios, personalidades y analistas críticos con el PP. O mejor, que constaten a quién atacan más, y le voten". Pues ya saben los compromisarios, que lean hoy el editorial de El País. El editorial sale en defensa de la monarquía y abronca al Gobierno de Sánchez. "La utilización que hace la extrema izquierda populista de cada crisis que vincula a nuestra Monarquía es absolutamente mezquina". Pretenden instaurar "un régimen comunista en España". Mientras, "el Gobierno socialista de Pedro Sánchez alienta esa irresponsabilidad con una indolencia institucional y una radicalización cada vez mayor". "Si Sánchez cae en la trampa de Podemos e IU para criminalizar a la Monarquía como institución, estará incurriendo en una ligereza frente a todo lo que representa como nexo de unión en una democracia sólida como la española. Lo cierto es que falta grandeza en la actitud del Gobierno en defensa de nuestro sistema. Es el peaje de haber conseguido gobernar a cualquier precio". Y lo que te rondaré morena, pues no le queda por pagar, que La Moncloa es cara, oye.

La Razón dice que "el Gobierno no tiene fórmula jurídica para sacar a Franco". Por Dios, qué pesadez con la dichosa momia. Ussía sale en defensa de don Juan Carlos. "No pienso defender lo indefendible, y enamorarse de esa morritos ambiciosa, pretenciosa y de codicia compulsiva no tiene perdón. Pero las pasiones son siempre un estado de anormalidad y enfermedades graves. Don Juan Carlos ha sido un gran Rey. Un Rey de España extraordinario que ha cometido errores y ha vencido con holgura en aciertos. El resto es todo cizaña y cenizas que se lleva el viento". "Que una prensa dócil y amaestrada, por una frivolidad ponga en peligro la estabilidad de lo que nos une, la Corona, eso sí que no, venga la cloaca de la opusina, o de Roures, o del comisario Villarejo".

En La Vanguardia, el indepe Francesc Marc-Álvaro le pone deberes a Sánchez. "El diálogo estable será imposible si no hay un giro en la situación judicial de los dirigentes independentistas (…) No hay salida perfecta: o Sánchez se arriesga al vendaval que implicaría llevar la contraria a Llarena o Sánchez se arriesga a la ola de indignación que provocaría en Catalunya la condena por rebelión de los políticos independentistas". ¿Está sugiriendo este elemento que el presidente del Gobierno dé órdenes al poder judicial?