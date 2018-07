Belbex y la transparencia en el sector inmobiliario

La evolución en el sector inmobiliario en los últimos años ha estado marcada por la innovación. Las nuevas tecnologías facilitan la transparencia del sector por la simplicidad y rapidez que implica la consulta de información en plataformas online especializadas, pero es solo un soporte para los datos, información que en nuestro país no es accesible de forma sencilla. En España tenemos todavía pendiente dar este paso adelante para alcanzar la transparencia total lo que convertiría a nuestro sector en mucho más estable, competitivo y consolidado.

La consultora inmobiliaria JLL y la gestora de fondos LIM publicaron en 2016 el informe Índice de Transparencia Inmobiliario. En este estudio se establecen 2 grupos de países según el grado de transparencia en el sector.

En primer lugar están los 10 países llamados "altamente transparentes", donde están incluidos: Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Alemania, Francia, Finlandia y Holanda y Singapur. Estos diez países concentran el 75% de la inversión global en inmuebles, sin duda la casi total transparencia de estos mercados tiene mucho que ver en este hecho.

El segundo grupo está formado por 20 países, denominados "países transparentes". Dentro de este grupo España ocupa el puesto número 22º, junto a Portugal e Italia y otros países como Eslovaquia, Rumanía y Hungría. España perdió cinco puestos en el escalafón de la transparencia desde el puesto 17º que tenía en 2014 al puesto 22º del año 2016, ya que los países de nuestro entorno han hecho un esfuerzo por ofrecer mayor transparencia mientras que en España hemos permanecido igual, sin evolucionar.

El portal inmobiliario Belbex, especializado en oficinas, locales, naves y suelos, es una de las empresas que está trabajando en la línea de conseguir una transparencia total. Jaime Martín-Barbadillo, Gerente de Grandes Cuentas, afirma que "todos deseamos tener información total y completa de todas y cada una de las operaciones de venta y arrendamiento que se producen en el mercado, pero cuando tenemos acceso a información de una operación concreta la tendencia natural es guardar y no compartir esa información. Esto es así porque en España todavía consideramos la información cómo un valor añadido y diferencial y no como una herramienta de trabajo".

Existen distintas iniciativas, tanto públicas como privadas, que tratan de facilitar que nuestra industria goce de un nivel de transparencia cada vez más alto, aunque parecen no ser suficiente. Destacan algunas acciones, como las llevadas a cabo por la AEO (Asociación Española de Oficinas), que en 2014 publicó su Estándar AEO para medición de espacios de oficinas, una gran iniciativa que se queda en buenas intenciones si los diferentes actores del mercado no utilizan mayoritariamente este estándar u otro homólogo para ofrecer datos homogéneos de superficies. Por otra parte, el legislador mediante el RD 297/1996 de 26 de febrero, facilita y regula la elevación a público de los contratos de arrendamiento, subarriendo y cesiones, pero no obliga a ello, dejando a voluntad de arrendador y arrendatario el registro del contrato. Sin un incentivo ya sea fiscal o de otro carácter, este Real Decreto se queda en nada.

Según Jaime Martín-Barbadillo, "en España tenemos aún pendiente dar ese paso adelante para ser un mercado realmente transparente, maduro y consolidado. El cambio nos permitirá ser mucho más competitivos y alcanzar un nivel de excelencia profesional como industria y como mercado".

Sobre Belbex

Belbex es el portal web especializado en alquiler de oficinas en Madrid, además también ofrecen locales, naves y suelos y alrededores.

Pertenece a la multinacional CoStar Group, líder en portales de oficinas, locales, naves y suelos con la mayor audiencia del mundo: 37 millones de compradores e inquilinos visitan sus portales cada mes en el mundo.

Belbex ofrece información real y contrastada, con una tecnología de última generación y un marketing especializado. Con el mejor contenido, obtiene el mejor tráfico y contactos de calidad para los clientes. Solo así consigue que tanto agentes y propietarios, como inquilinos y compradores alcancen sus objetivos profesionales e inmobiliarios.