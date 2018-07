El clima de distensión entre los inquilinos de Moncloa y el palacio de la Generalidad no afecta a los segundos niveles, de momento. Elsa Artadi, la portavoz del govern de Quim Torra, ha afirmado este martes que ningún miembro del ejecutivo autonómico asistirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al que están citados los titulares de Economía de todas las administraciones autonómicas.

Artadi, pues, ha anunciado así que Pere Aragonès, vicepresidente y titular de Economía de la Generalidad, además de hombre fuerte en ERC de Oriol Junqueras, no estará presente en la reunión porque la prioridad del ejecutivo presidido por Torra son las reuniones bilaterales con el Gobierno y no participar en actos "multilaterales". También dice Artadi que esas reuniones no sirven para nada, a pesar de que en ella se desglosará el aumento de dos décimas en el objetivo de déficit de las comunidades autónomas, y ha calculado a bote pronto que la Generalidad dispondrá de cuatrocientos millones de euros más para gastar.

Cabe recordar que Elsa Artadi y Pere Aragonès fueron los enlaces de Roberto Bermúdez de Castro, exsecretario de Estado de Administraciones Públicas, durante la aplicación del artículo 155 y que actuaron, según Bermúdez, de manera intachable, mostrándose en todo momento colaborativos y leales. Las tornas han cambiado y lo que eran reverencias, forzadas o no, durante el 155 vuelven a ser bastos. La Generalidad catalana no se mezclará con el resto de Autonomías. Pere Aragonès ya se vio la semana pasada con la vicepresidenta Carmen Calvo y con la ministra de Hacienda. Ahora toca reunir las comisiones bilaterales, algo que Artadi augura para finales de mes.