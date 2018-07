Los golpistas amenazan a Sánchez con un referéndum ilegal: o negocia o habrá desobediencia

Independentistas y nacionalistas empiezan a solicitar el pago de sus facturas. Su apoyo a la moción de censura de Pedro Sánchez tenía su precio y ha llegado la hora de cobrarlo. Pero en la exigencia de ese pago nunca una amenaza a un presidente del Gobierno fue tan explícita como la que este martes formuló el republicano, Joan Tardá: "La pregunta del millón para nosotros es la siguiente, señor Sánchez: ¿Qué le hace pensar a usted hoy que poner como condición para el acuerdo la negativa el referéndum no va a provocar los mismos efectos? Es decir, ¿deberemos los catalanes o una buena parte de los catalanes recurrir a la desobediencia? ¿O, a cambio, sabremos negociar sobre la base de los derechos de todos? Atención, los nuestros, los suyos, los de todos. Esta es la pregunta…".

Su amenaza fue más explícita pero con el mismo contenido que el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, que comenzó recordando a Sánchez cuál era el pacto sobre la moción de censura: "Señor presidente, yo le he de recordar que la moción de censura triunfó por los votos soberanistas catalanes. Que en buena parte su estabilidad política va a depender de estos votos soberanistas catalanes. Que nuestros votos fueron para echar al presidente Rajoy pero hoy solo van a estar del lado del Gobierno en la medida en que ese diálogo bilateral dé resultados eficaces y tangibles, que no se quede en buenas palabras".

Y continuó con la advertencia, algo más velada, eso sí, sobre la posibilidad de un referéndum pactado con el Estado:"Sin audacia, sin coraje político y sin sentido histórico de lo que ha sucedido y de lo que puede suceder, el conflicto entre Cataluña y las instituciones del Estado no va a ser superado. Tenga el coraje de abordar la cuestión de fondo que le plantea la sociedad catalana". Y añadió sin tapujos: "Le invito a ese sentido histórico. Sitúelo en el marco de la democracia que es lo que pide la sociedad catalana".

Y el PNV con los presos

Una especie de subasta pública parlamentaria a la que se sumó el PNV preguntando al Gobierno:"¿A qué están dispuestos?" O lo que es lo mismo, ¿hasta dónde quieren llegar con el acercamiento de presos?

El portavoz parlamentario, Aitor Esteban, buscó argumentos para convencer al jefe del Ejecutivo escudándose en el ‘mal de muchos’ y lanzando una insinuación sobre el anterior Gobierno de Mariano Rajoy con quien él personalmente negoció: "Aquí no hay gobierno del pasado que no haya hablado sobre el tema de los presos. Y algunos de manera no tan pública como lo está haciendo usted. No hay gobierno del pasado que no haya hablado de estos temas. Así que… fuera complejos. Le animo a que dé pasos. Creo que sería un tema importante en aras de la convivencia en Euskadi. Y no estaría usted incumpliendo la legislación".