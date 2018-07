Raúl del Pozo desvela amenazas a Sánchez Camacho y su hijo para apoyar a Soraya

El Mundo cuenta que Rajoy ha roto su neutralidad. "Rajoy pidió a Cospedal una lista de unidad con Santamaría". Cuenta Marisol Hernández que el que entregó el poder a la extrema izquierda y los separatistas está muy "irritado por la críticas a su gestión" y está como loco haciendo llamaditas desde Santa Pola para teledirigir el proceso. Raúl del Pozo ha preguntado por aquí y por allá. Soraya le ha dicho que va a ganar ella "porque voy a favor del PP, siempre con el PP, nunca en contra". Pablo Casado le ha dicho que "vamos a ganar cinco de los seis candidatos. Somos la candidatura de la integración". La gente de Soraya le ha dicho que "Soraya es una mujer honesta, trabajadora y honrada" y que la fama de "cruel" es un invento de "la extrema derecha". En cuanto a lo que cuenta, o sea, el voto, "los compromisarios se juegan el tipo si apoyan a Casado, porque el aparato de Rajoy, aunque diezmado, está con Soraya y negociar con ella para meterse en una lista es más fácil". Mientas, "los de Pablo esperan ganar porque hay un partido callado y sufridor que ve al doncel como esperanza". Visto así, ganará Soraya. También desvela Del Pozo que le han dicho que "han amenazado a Sánchez Camacho con su futuro y el de su hijo si no defiende públicamente a Soraya". Caramba con la honrada y honesta Soraya. "Cuando terminaba este artículo, me llamó Alicia para decirme que a ella no la había presionado nadie, pero pensó que lo mejor para su hijo y su partido es que salga elegida Soraya". Uf, apesta.

El País dice que "el apoyo de Cospedal refuerza a Casado en las primarias del PP". "El candidato sostiene que ha logrado los apoyos suficientes aunque Sáenz de Santamaría enfría el entusiasmo de su rival". Víctor Lapuente ve "dos almas en el PP", "entre políticos ideológicos (Aznar y Casado) y burocráticos (Rajoy y Santamaría)". "El PP es muy liberal y muy conservador a la vez. El destino natural del nuevo PP debería pues ser el centro. Pero los candidatos a dirigirlo no están por la labor. Santamaría por falta de ideología y Casado por exceso". Aunque a la hora de eligir ya sabemos que el periódico se decanta por la falta de ella. Hoy se lanza El País a editorializar de largo sobre los cotilleos corinescos en un texto farragoso en el que apenas se entiende qué es lo que quiere decir. "Hay que luchar contra la extorsión de Villarejo y contra conductas indignas" y "depurar la actuación de los cargos ministeriales que hayan encubierto al comisario". Investigar al Emérito "puede desencadenar una crisis constitucional. Ocultarla sería insensato". Así que para salir del embrollo propone "la aplicación fría y rigurosa de las normas". ¿Rigor y frialdad con el ex-Rey y sus amantes y chanchullos? ¿En España? ¿Con Podemos y los separatistas? Que echen un vistazo al periódico editorialmente gemelo en Internet Público y verán de qué va el debate.

ABC dice que "Trump y Putin, tan amigos". Ah, pues mira qué bien, mejor llevarse bien. Ignacio Camacho comenta el lío que tiene Sánchez con el caso Corinna. "Los separatistas y Podemos tienen desde hace tiempo a la Corona clavada en centro de una diana (…) Como de momento no encuentran flanco débil por el que atacar al Monarca pretenden usar como ariete los presuntos negocios de su padre aireados por una amante despechada". Así que Pedro va a tener que mojarse quiera o no. "El lance no trata de la ejemplaridad, por desgracia muy relajada, de Don Juan Carlos. Trata de un asalto extremista a la cúpula del Estado utilizando los dosieres de un comisario fisgón para prender una hoguera a los pies del actual soberano. De minar la arquitectura básica de la Constitución en su cuadragésimo aniversario. Y ante eso el líder político de la nación no puede mirar para otro lado, ni eludir su responsabilidad, ni lavarse las manos". Ahí la tienes, báilala con tus socios con la guillotina preparada. ¿No sería más fácil y cómodo convocar elecciones y ganar la fuerza que da ser elegido por los ciudadanos? Piénsalo, Pedro, piénsalo.

La Razón abre con el tropezón de ayer en el Congreso. "Un voto trunca el plan del PSOE para controlar RTVE". Lo retrasa, Podemos no va a renunciar a la tele por nada del mundo. Julio Valdeón critica cómo se está tratando el affaire Corinna en la prensa. "Las grabaciones de un policía Villarejo a una pseudo princesa que dice fue amane del Rey Juan Carlos y hoy larga despechada. Todo desprende un agrio tufo a ajuste de cuentas. A montaje y sainete. Pero he aquí que el programa de un señor con patillas" (La Sexta Noche) "y la clase política, tratan el asunto con la gravedad debida a las noticias que merecen crédito. Ese es el calado del periodismo de investigación en España: sexo, mentiras y cintas de vídeo". Y el click, todo por un click, viva el click.

La Vanguardia dice que "Puigdemont pone en marcha su nuevo movimiento independentista". ¿Otro? Pero sí ya hay a mogollón. Es más, ¿no tenía él uno para el solito? Mira que en Alemania están prohibidos, Puchi, a ver si te van a detener y tenemos un lío.