Alfonso Guerra critica a Pedro Sánchez por "boxear contra el fantasma de Franco"

Es la primera voz de los veteranos socialistas que se atreve a criticar públicamente la decisión del Gobierno de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los caídos. El exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ha sido preguntado por la decisión que el Gobierno socialista pretende aprobar en un plazo breve de tiempo y ha respondido diciendo:

"Boxear con los fantasmas del pasado... no. Ya hizo sufrir mucho Franco a España como para que estemos todo el día alrededor de Franco". Desde los cursos de verano de El Escorial, Guerra ha continuado diciendo que "Franco se murió y está enterrado y ojalá que la piedra esa que tiene encima se le hundiera. No me interesa nada".

Y ha insistido en que "a mí Franco no me interesa. Se murió hace tantos años..." frente a quienes, desde su partido están obsesionados con la cuestión. Una referencia velada a la actual cúpula del Gobierno y del PSOE a la que se refería así: "Aquí hay una serie de gente, por cierto, jóvenes que están todo el día con el fantasma de Franco".

Sin embargo, sí que ha opinado que "probablemente el Valle de los Caídos debería estar modificado" y ser "un museo de la guerra" lo que probablemente exigiría "una modificación de los enterramientos que hay".