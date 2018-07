Aznar: "No voy a hacer como Zapatero, que ha manifestado su preferencia por Santamaría"

"No voy a hacer como Zapatero". José María Aznar rechazó decantarse públicamente por Pablo Casado, aunque en el PP dan por descontado que apoya a quien fue su jefe de gabinete. "Si alguna vez me tiene que renovar alguien, que sea Pablo", llegó a afirmar en su día. Ahora, se mantiene públicamente neutral y pone el acento, insistió en ello desde Málaga, en la necesidad de refundar el centro-derecha.

"El PP tiene una oportunidad única", aseguró el responsable de FAES, muy distanciado de Mariano Rajoy, todavía presidente de la formación. Y, con una sonrisa, añadió que él no hará como José Luis Rodríguez Zapatero, que "ha manifestado su clara preferencia" por Soraya Sáenz de Santamaría.

En los últimos meses, su enmienda a la política del Ejecutivo en Cataluña ha sido total. Y, con ella, también ha Santamaría. "Si se hace lo mismo, no pueden esperarse resultados distintos", publicó esta misma semana la fundación que dirige, destacando el papel de los compromisarios, que votarán en el congreso extraordinario de este fin de semana.

"He dicho que estaría al margen del procedimiento establecido en el congreso y así me he mantenido, lo cual no quiere decir que defienda mis ideas y diga que España necesita una refundación muy importante del centro-derecha", se reafirmó Aznar, este miércoles en la capital de al Costa del Sol. El expresidente ha evitado hablar en los últimos días con Casado, según las fuentes consultadas.