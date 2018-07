Carmena: hay que "imponer una concepción de sexualidad desde las mujeres y no la del patriarcado"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, sostuvo este martes que, pese a los avances realizados en materia de igualdad, ésta no se conseguirá hasta que no se erradique la violencia masculina y al mismo tiempo se imponga una concepción de sexualidad desde las mujeres sobre la sexualidad masculina del patriarcado. "La igualdad no será total hasta que se erradique la idea de que pueda haber cualquier tipo de gesto sexual que un hombre pueda imponer a una mujer en contra de su voluntad. Obviamente, si hablamos de niñas, no hay voluntad posible".

Carmena realizó estas afirmaciones, que distribuye en nota de prensa el Ayuntamiento de Madrid, en el transcurso de una charla, que tuvo lugar en el Instituto Cervantes de Nueva York, sobre la seguridad de las mujeres titulada "Cómo hacer ciudades seguras e inclusivas con y para niñas y adolescentes: transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes", presentada por la ONG Plan Internacional, ONU Mujeres y la organización Women in Cities International en Nueva York.

Para la alcaldesa la solución no pasa por creer que se podrá lograr con medidas de seguridad únicamente. "No podemos vincular la violencia a la seguridad porque nunca tendremos policías suficientes. La seguridad es importante pero hay que erradicar la violencia del corazón de los individuos", añadió.

"Ese es un paso que nos queda por dar y es esencial. Solo será posible cuando consigamos imponer una concepción de sexualidad desde las mujeres y no la sexualidad masculina del patriarcado, que tiene una raíz de poder y de protagonismo respecto a la mujer", sostuvo Carmena, que también habló del cambio que ha manifestado la ciudad de Madrid, en la que cuando ella era más joven "sentía más miedo y más inseguridad".

"Cuando se genera la idea de que las mujeres son absolutamente dueñas de sí mismas y de su cuerpo, de su personalidad, cuando se genera esa idea de que la mujer tiene esa capacidad de igualdad absoluta con el hombre, poco a poco se va abriendo el camino", apuntó.

"Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los hombres ejercen la violencia y las mujeres la sufren. Nuestras sociedades deben avanzar hacia nuevos modelos igualitarios, no masculinos", aseguró durante su intervención. "Soy optimista pero al mismo tiempo soy cuidadosa. Para avanzar tenemos que ser conscientes de que no es suficiente sustituir mujeres por hombres. Hay que sustituir el modelo", añadió.