Jorge Bustos descubre "los dos miedos que paralizan a Pedro Sánchez"

El Mundo dice que "Sánchez activa el plan de alivio de la deuda de Cataluña y de Valencia". Anda, mira qué suerte, les tocó la lotería. Francisco Rosell califica de "spot electoral" el cuento que nos largó ayer el presidente en el Congreso. "Intervención evanescente, inconcreta y electoralista". Empezó por anunciar que va a desenterrar a Franco "en breve". A ver si es verdad y nos dejan de dar la paliza con la momia. Nos trajo un paquetito de medidas "de marcado carácter gestual destinado a ganar las próximas elecciones. Justo lo que hasta ahora no ha sido capaz de hacer Pedro Sánchez". Pues ánimo, valiente, a ganar en las urnas. Pero dice Bustos que eso no va a suceder al menos hasta que la ley no le lleve a rastras dentro de dos años (y eso contando con que no la cambie). Porque el presidente será "muy audaz", pero "padece dos miedos paralizantes: a los periodistas y a los votantes". "A este síndrome sanchista del pánico electoral lo ha bautizado Hughes como urnofobia, contra la cual sólo se conoce un tratamiento: el dinero público. El plan es comprar en el mínimo tiempo posible el máximo número de voluntades". Vale, pues si repartir pasta le cura no hay problema, tampoco sería el primero, pero que ponga las urnas. Pedro demostró ayer que "el enemigo no es el PP", de hecho hasta le hizo cariñitos a Hernando, sino "el señor Rivera, aquel con el que firmó un pacto de gobierno hace dos años, y al que ahora tilda de extrema derecha, lo que convertirá a Susana Díaz en la Salvini del sur. Atacando a Ciudadanos, el Gobierno reconoce quién lidera la oposición". Eso sí, podría ahorrarse ruindades miserables como esa de lo bien que viven en Cataluña los disidentes del régimen nacionalista. A ver si fuera posible que Sánchez no nos provocara arcadas. De acuerdo que Zapatero ya lo hizo con el PP y ETA, pero es que ahora la cosa está muy, pero que muy calentita y la sufre la mitad de nuestros compatriotas catalanes. No es necesario llegar al extremo de dar asco, señor presidente, con lo de Torra el racista ya hemos tenido bastante para un tiempo. Federico Jiménez Losantos dice que "el PP marianil se ha reducido a un trozo del cordón sanitario de la Izquierda contra Cs, pese a lo que le debe a Rivera". "El PP será la derecha dialogante", que dijo Zapatero de Soraya, "o sea, sumisa a la izquierda, frente a Rivera, que será la extrema derecha franquista". Ella, feliz. El PP, cadáver".

El País dice que "Sánchez propone votar otro Estatuto para superar la crisis catalana". Me parece que la factura separatista es algo mayor. No se oye a los indepes desgañitarse pidiendo ¡OTRO ESTATUTO, OTRO ESTATUTO! "El ejecutivo promete prohibir por ley futuras amnistías fiscales". Otro escaqueo. Tampoco era esa la factura de Podemos para apoyar la moción de censura. Rubén Amón advierte de lo que vienen avisando desde hace varios días y desde muy diferentes sectores sobre el objetivo de las corinadas. "El objetivo no es Juan Carlos, sino la Monarquía. No parece probable que Pedro Sánchez acceda al chantaje ni a la trampa. Las propias convicciones constitucionales, el sentido de Estado del PSOE y la garantía de su guardia pretoriana preservan la lealtad a Felipe VI y el fervor a la monarquía parlamentaria, pero la tentación de sumarse a una comisión juancarlista en la Cámara Baja, predispone un ejercicio de cooperación en el verdadero objetivo de Iglesias: aprovechar el desentierro de Franco para enterrar la Monarquía. E inaugurar la tercera república sobre los huesos de los Borbones". Seguro que Sánchez tiene unas convicciones constitucionales talla XXL, quién lo duda, pero supongo que antes de cambiar el modelo de Estado tendrá la gentileza de convocar elecciones y preguntar a los españoles. Si no, eso se parecía mucho a un golpe de Estado.

ABC dice que "Sánchez coincide con Torra en que la crisis catalana se resuelve votando". ¿Votar? Pero si no han hecho otra cosa en los últimos años, ya hemos perdido la cuenta de las veces que han convocado elecciones. Que nos tienen a los demás muertos de envidia, a nosotros si que no nos dejan votar. Dice Iñaki Ezkerra que "no estamos en la víspera del adiós de Cataluña, sino en el tostón del eterno retorno, en lo de siempre, en Día de la Marmota". No sé por qué, me lo temía. La enfermedad se ha hecho crónica. "El futuro es el pasado. Aunque su plan es de ruptura, una vez más los nacionalistas tienen, paradójicamente, la llave de la gobernación de España. Y una vez más el PSOE se lanza a la busca del tiempo perdido: de El Dorado o el Santo Grial de esa tercera vía que es imposible en el espacio físico, pero electoralmente rentable en el hiperespacio simbólico". ¿Y por qué no probamos la solución Tabarnia? Que los fanáticos indepes se queden en Tractoria y Tabarnia en España. Derecho a decidir pero para todos.

"Sánchez: más impuestos y Estatut", dice La Razón. Comenta Marhuenda el bochornoso, a la par que divertido espectáculo de ver ayer subir a la tribuna cada uno con su factura. "Ayer se visualizó la soledad parlamentaria de Pedro Sánchez, de quien sus presuntos socios, los que le auparon a La Moncloa, no tuvieron el menor empacho en declararse oposición". Más bien el cobrador del Frac. Dice José María Marco que visto lo visto, "el horizonte lo tiene puesto a seis años vista. Como mínimo". Hombre, para pagar ese facturón que vimos ayer necesitará décadas. Pedro Narváez avisa este 18 de julio de que "Franco ya está aquí". "Vamos camino del precipicio del pensamiento único (…) Hay que morderse la lengua ante de pronunciar ciertas frases que molestarían a los nuevos ismos (…) Luego vendrán los micrófonos y las purgas de la nueva revolución cultural. Libros retirados, artículos censurados". De hecho hasta en círculos de izquierda ya se oye la alarma. ¡Cuidado, que viene la político-social!

La Vanguardia dice que "Sánchez ofrece votar una propuesta constitucional". La propuesta más constitucional que debe hacer Sánchez es convocar elecciones generales. Que se deje de gaitas. Cumpla su palabra señor Sánchez, supere su urnofobia, no le tiene por qué ir mal.