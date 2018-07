No sólo no hay un acuerdo sino que está aún más lejos. Esta es la versión del Gobierno consultada por Libertad Digital sobre un posible pacto con la familia del ex dictador Francisco Franco: "al contrario, la cosa podría retrasarse hasta el verano o al final del verano".

La explicación que dan fuentes de Moncloa a este periódico se contradice con la esperanza que guardan en la sede socialista de la calle Ferraz donde explican a LD que el Gobierno "sigue intentando y trabajando" para aprobar la exhumación este viernes en el Consejo de Ministros y que cuadraba con su intención inicial de hacerlo en fechas cercanas a este miércoles 18 de julio, aniversario del antaño llamado alzamiento nacional. Aunque, eso sí, lo ven "complicado".

Según la versión gubernamental, no hay ningún problema con la Iglesia que "no está poniendo reparos" pero sí con la familia que está obstaculizando la negociación porque "parece que no se quiere hacer cargo de los restos mortales de Franco; si hubieran aceptado ya la recepción de los restos de su familiar, todo habría sido más sencillo y rápido".

Pese a todo, la negociación continúa y el Gobierno promete que "se iniciarán todos los procedimientos necesarios para cumplir el mandato del Parlamento" aunque son cada vez más pesimistas y fijan su horizonte temporal cada vez más lejos: "se hará a lo largo del verano o al final del verano".