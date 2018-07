Se resquebraja el idilio de Podemos con el PSOE

El idilio entre Podemos y el PSOE comienza a tener fisuras. Tras unas semanas en las que todo eran buenas palabras entre los líderes de ambos partidos, la negativa de Pedro Sánchez a publicar la lista de amnistiados de 2012 y las diferencias para nombrar un administrador único de RTVE han provocado que se tensen las relaciones entre el partido morado y los socialistas. A esto se suma que los podemitas están molestos por "el desprecio" del PSOE a su comisión de investigación y también por la negativa de visitar un CIE junto a Pablo Iglesias.

La lista de amnistiados

Este martes, durante el Pleno en el que compareció Pedro Sánchez para explicar su programa de Gobierno, ya se empezaron a escuchar las primeras críticas del partido morado a la actuación del líder socialista, pero ha sido este miércoles cuando los morados han dado un paso más.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, y el diputado Rafael Mayoral han registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley en la que continúan con su batalla e insisten en pedir a Sánchez que publique la lista completa de amnistiados fiscales, algo que el presidente del Gobierno ya dijo que no iba a hacer.

Aún así Belarra insistía y, en la presentación de la proposición, recordaba que Sánchez se "había comprometido a hacer pública la lista. La llamó la de la vergüenza", ha añadido. "El Gobierno de Sánchez sale de una moción por la sentencia de la Gürtel. Por ello, no puede haber ni la menor sombra de duda de regeneración democrática. Por eso, presentamos esta iniciativa, y porque sabemos que es posible que el Rey emérito o alguno de sus testaferros podría aparecer en esa lista".

Rafael Mayoral advertía también al Ejecutivo que desde Podemos "no vamos a apoyar al Gobierno en ninguna estrategia de silencio u omertá". "En ese camino no les vamos a acompañar", ha añadido aunque ha precisado que no van a hacer "mercadeo político" con este asunto y "estudiarán" su apoyo al PSOE "tema por tema".

RTVE

Otro de los problemas que han surgido entre PSOE y Podemos radica en la negociación sobre el administrador único para RTVE. Los morados se opone a que Tomás Fernando Flores, inicialmente propuesto para presidir el ente público, sea el que ocupe este lugar.

Pablo Iglesias ya dejó claro que Flores no era su candidato inicial ya que él había apostado por el Jefe de Política de eldiario.es: "Yo no planteé ninguna propuesta diferente a Andrés Gil", aseguró.

Las comisión y los CIE

Pero esta no es la única diferencia que han tenido los podemitas con el Gobierno en los últimos días. En el partido morado están molestos por la falta del apoyo de los socialistas a la Comisión de Investigación que van a registrar para que Juan Carlos I comparezca en el Congreso tras las últimas supuestas revelaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein en las que dice que el Rey emérito la utilizó como testaferro.

A este problema se suma que en el partido morado tampoco están conformes con la reacción que ha tenido Pedro Sánchez tras su petición de cierre de los Centros de Internamiento de Inmigrantes. El presidente del Gobierno rechazó la propuesta que le hizo Pablo Iglesias de visitar juntos uno de los CIE.