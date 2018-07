El Gobierno elige a Rosa María Mateo como administradora única para RTVE

Ya hay nombre. Después del fracaso parlamentario de esta semana en torno a la renovación de Radio Televisión Española, el Gobierno ha decidido nombrar a la veterana periodista, Rosa María Mateo, como administradora única, según adelantan fuentes socialistas y moradas a Libertad Digital.

La figura del administrador único que tendrá que gestionar la dirección de RTVE de forma interina y transitoria hasta que se complete el concurso público que ya se ha iniciado en la Mesa del Congreso.

Según las fuentes consultadas, la decisión ha sido tomada en exclusiva por el Gobierno y el PSOE, aunque ha sido comunicada al resto de formaciones de la oposición, comenzando por Podemos quienes explican que han calificado la comunicación de esta forma: "Son lentejas", es decir, que no hay margen esta vez para la negociación.

PNV y ERC confirman también su apoyo a Mateo, no así el PDeCAT que explica a Libertad Digital que "no hay todavía un acuerdo cerrado" para que sus 8 diputados apoyen a los socialistas. "No está cerrado ni puede que lo esté hasta la semana que viene", añaden desde la formación separatista cuyo respaldo es necesario para lograr que el nombramiento de la nueva administradora única de RTVE salga adelante.

Apoyó a Rubalcaba

La carrera de Rosa María Mateo comenzó en RTVE cuando en 1963 ingresó como locutora en Radio Nacional de España. Llegó a presentar el Telediario hasta que en 1993 fue fichada por Antena 3.

Tras su marcha de la televisión, en la campaña para las Elecciones Generales de 2011, participó en la campaña de apoyo al candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba sumándose ala plataforma "Ojalá" para "frenar el poder de la derecha". Junto a ella, estaban, entre otros, Fernando Guillén Cuervo o Federico Mayor Zaragoza.