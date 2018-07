Marhuenda 'apuñala' a Rajoy

El Mundo dice que "Puigdemont bloquea el Parlament al negarse a ser sustituido". "ERC se rebela ante la exigencia del ex president de ser el único en mantener su escaño". Qué chiquillos, con toda una república por delante y se pegan por unas perrillas. David Gistau le hace la autopsia al apoyo de Zapatero a "SSS". Si él fuera pepero se haría la siguiente pregunta: "¿Y si Zapatero en realidad quiere que votemos a Casado para que un PP cargado de valores e ideología conceda la existencia del enemigo necesario al que acusar de franquista y de asesino de Lorca etc..., pero apoya a SSS porque sabe que haremos lo contrario de lo que él diga?". Qué retorcido eres, hijo.

El País dice que "la división independentista bloquea al Parlamento catalán". Que no cunda el pánico, cuándo haya que incumplir la ley y enfrentarse al Estado se les pasará la rabieta y volverán a ser un solo poble –y no es chino, es que ya hasta hablo algo de catalán–. El País toma partido por Junqueras. "Esquerra se planta ante Puigdemont". Joaquim Coll pide "autocrítica" en el caso catalán. Que "son muchos los errores cometidos", "que el gobierno de Rajoy es responsable máximo pero no único" por no hacer política y tal y tal. Atiza al tribunalucho alemán por "extralimitarse en la aplicación de la euroorden" y cuenta que el Land ese rarito donde están enmendando la plana al Supremo español estuvo rulando entre Dinamarca y Alemania hasta que decidió ser alemán tras la Primera Guerra Mundial. "Ahora se paga con creces el error no de no haber activado el artículo 155 a principios de septiembre", dice. "El quietismo de Rajoy ha resultado catastrófico, pero creer que el diálogo hubiera evitado el choque resulta naif". O sea, que ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Todo se ha hecho mal, todos lo han hecho mal, pero hubiera dado igual lo que hubieran hecho porque el resultado hubiera sido el mismo. Así también me hago yo un artículo.

ABC ilustra su portada con el cuadro de Goya del "Duelo a garrotazos". "El golpismo se lía a garrotazos". Tampoco es la primera vez que discuten. Cuando se independicen, después de matar a los españoles que no salgan por patas se matarán entre ellos. Dice el editorial que "Sánchez está tratando de ganar tiempo" en Cataluña "con una suerte de paz ilusoria que podría conducir a unas nuevas elecciones". Qué suerte tienen los catalanes, a ellos les dejan votar. "La única razón para que Sánchez mantenga puentes con el separatismo es puramente electoralista pues es consciente de que, mientras persista el chantaje, no habrá soluciones milagrosas con Cataluña, y su objetivo también es ganar tiempo para recuperar a parte del electorado comprensivo con el independentismo que se fugó a Podemos. Pero utilizar a Cataluña para eso no es solo arriesgado. Es peligroso". Cataluña no tiene solución lo cojas por donde lo cojas. Más peligrosa es, como dice Luis Ventoso, la deriva de extrema izquierda radical que está tomando el presidente sociopodemitanacionalista. "Sánchez señaló a PP y Ciudadanos como partidos de 'ultraderecha'. La acusación es burdamente mendaz, y por lo tanto, inadmisible, y tiene un objetivo evidente: ir estigmatizando a esas dos marcas con un logo extremista que las haga merecedoras de la exclusión política". Un tío que ha llegado a Moncloa por la puerta falsa, ha secuestrado el voto de los españoles, se hace amigo de un racista al que él mismo llamó xenófobo, que escupe a los catalanes que se consideran españoles, podemizado hasta el tuétano, menuda pieza está hecho el Pedrito.

La Razón está con Casado a muerte, tanto que hasta adelanta el secretísimo voto del señor Feijóo. "El apoyo de Feijóo a Casado vuelca las quinielas del PP". El vuelco es el que ha dado el periódico de Rajoy desde que empezaron las primarias. ¿Es que no saben que la candidata del antes adorado Rajoy es Soraya? Pues dice Fernando Rayón que "lo que se vota en el PP es 'seguir como hasta ahora' que dijo Rajoy a Soraya, o crear una plataforma amplia en torno a nuevo líder, que sea capaz de aglutinar al centro derecha. Solo uno de los dos puede conducir a esa nueva etapa. Y ese nuevo líder no es Soraya". Renegando de Rajoy en La Razón ¿Quién eres tú y qué has hecho con mi Marhuenda?

"División dentro de JxCat y con ERC por Puigdemont", dice La Vanguardia. La Madre Superiora del procés, Pilar Rahola, les echa una bronca de campeonato. "¿JxCat y ERC tienen todavía el mismo objetivo o lo hacen ver para mantenerse en el poder?". "¿Todavía están unidos en la voluntad de implementar la república o algunos han retornado a la fe autonomista?". "Si se mantienen en el mandato del 1-O, que dejen de hacer el ridículo. Si se han descabalgado, que lo digan y no jueguen con la gente". ¡Y a vuestro cuarto sin cenar!